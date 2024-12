Comunicat de presă: CRESTEREA VOLUMULUI SI CALITATII SERVICIILOR TURISTICE PRESTATE DE SC ALIROMAND SRL PRIN INVESTITII INOVATIVE IN INFRASTRUCTURA DE CAZARE, RESTAURATIE SI BALNEO A SOCIETATII

miercuri, 4 decembrie 2024

Comunicat de presă

Data: 04.12.2024

CRESTEREA VOLUMULUI SI CALITATII SERVICIILOR TURISTICE PRESTATE DE SC ALIROMAND SRL PRIN INVESTITII INOVATIVE IN INFRASTRUCTURA DE CAZARE, RESTAURATIE SI BALNEO A SOCIETATII

Numele beneficiarului: SC ALIROMAND SRL

Obiectivele proiectului:

Obiectiv general:

Extinderea capacitatii Hotelului Central (existent), prin cresterea volumului serviciilor oferite, fara schimbarea fundamentala a procesului de productie, prin modernizarea societatii cu echipamente performante de ultima generatie, în scopul imbunatatirii potentialului societatii, al cresterii productivitatii si competitivitatii acesteia in domeniul activitatilor aferente cod CAEN 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare si in contextul unei dezvoltari durabile, pentru crearea unor avantaje competitive majore locale, regionale, nationale si in estul Europei si in vederea contribuirii la politica de incluziune sociala.

Obiective specifice:

1.Extinderea capacitatii unitatii existente, prin cresterea volumului serviciilor oferite , fara schimbarea fundamentala a procesului de productie; 2. Inovarea de activitate, proces si produs in cadrul societatii noastre;

3.Crearea unui numar de 4 noi locuri de munca, dintre care 2 pentru persoane din categorii defavorizate, prin respectarea principiilor nediscriminarii si a respectarii egalitatii de sanse si gen si minim 2 noi angajati incercam sa fie persoana de gen feminine; 4.Implementarea in continuare la nivelul societatii a principiilor privind dezvoltarea durabila (prin achizitionarea unor recipient pentru colectarea selectiva a deseurilor, recipient colectare deseuri menajere), a eficientei energetice (achizitionarea de panouri fotovoltaice, eficientizarea iluminatului in spatiile investitiei - instalatii de iluminat cu becuri led si senzori de miscare, soft gestiune energie), a incurajarii accesului peroanelor cu dizabilitati (achizitia de echipamente pentru toaleta pentru persoane cu dizabilitati, achizitie lift pentru acces persoane cu dizabilitati etc); 5. Certificarea ISO pentru calitate / mediu; certificare produse si procese de productie; 6. Achizitionarea si implementarea unor solutii informatice pentru cresterea vizibilitatii firmei in spatiul virtual (promovare etc) si pentru cresterea vanzarilor on-line; 7. Implementarea unor activitati de internationalizare pentru cresterea vanzarilor si accederea pe piete externe – participareain calitate de expozant la targuri in afara tarii; 8. Achizitionarea de echipamente moderne pentru activitatea balneo, eficiente energetic; 9. Dotarea camerelor hotelului Central cu mobilier de calitate, modern, in vederea cresterii competitivitatii locatiei

Valoarea totala a proiectului : 5.868.493,85 lei

Finantarea nerambursabila : 3.436.600 lei

Valoare contributiei europene(FEDR): 2.921.110,00 lei

Rezultatele proiectului : 1. Extinderea capacitatii unitatii existente la 135 de locuri ; 2. Inovarea de activitate, proces si produs in cadrul societatii noastre; 3.Crearea unui numar de 4 noi locuri de munca; 4.Implementarea in continuare la nivelul societatii a principiilor privind dezvoltarea durabila; 5. Certificarea ISO : 9001 , 50001 ; 6. Achizitionarea si implementarea unor solutii informatice pentru cresterea vizibilitatii firmei in spatiul virtual; 7. Implementarea unor activitati de internationalizare pentru cresterea vanzarilor si accederea pe piete externe; 8. Achizitionarea de echipamente moderne pentru activitatea balneo;

Impactul proiectului: Impactul proiectului la nivel local a constat în cresterea atractivitatii turistice a statiunii Baile Olanesti, contribuind de asemenea și la promovarea măsurilor de asigurare a egalității de șanse și tratament, prin angajarea a doua persoane care face parte dintr-o categorie defavorizată.

Data începerii: 01.07.2017; Data finalizării :31.12.2024

Codul MySMIS : 116002

Baile Olanesti Str. Bailor, nr. 9B Tel: 0250775313, E-mail: [email protected]

