Tradatorul de la AUR Valcea iese din nou in fata ca paduchele in frunte!

sâmbătă, 9 noiembrie 2024

Principalul finantator al atacurilor indreptate impotriva AUR Valcea si George Simion, candidatul la prezidentiale, are un tupeu, sa nu spunem nesimtire, iesit din comun! Acest individ, care a platit avocatul care a depus contestatia la Tribunalul Valcea impotriva candidaturilor AUR in judetul Valcea la alegerile parlamentare, apare azi la o actiune AUR in judet, ca si cum nici usturoi nu a mancat, nici gura nu-i miroase! Ipochimenul acesta vine in a 40-a zi de precampanie plus campanie electorala (sa nu mai punem la socoteala ca din 9 iunie nu a mai miscat nimic in beneficiul partidului, doar a stat pe margine si l-a injurat pe George Simion!) si se afiseaza direct in fata echipei AUR, a oamenilor care muncesc de luni de zile pentru partid. Acum se gandeste ca AUR va ajunge la guvernare si va primi si el un os de ros! Sa-ti fie RUSINE, tradator jalnic ce esti!!!