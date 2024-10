• În anul 1994,

Mircea Geoană a umplut de sânge un om care-şi apăra locuinţa

În 1994, liderul PSD, Mircea Geoană, a obţinut o repartitie falsa in Cartierul Primaverii pentru o casa aflata langa cea a soacrei sale, doamna Margareta Costea. Invatat cu ascensiunea rapida pe scara sociala, Dan Mircea Geoana , fiind la acea data secretar de stat in Ministerul de Externe si purtator de cuvant al institutiei, s-a gandit ca este cazul sa isi faca rost si de o vila, bineinteles in Cartierul Primaverii. Si-a pus relatiile in miscare si a aflat ca pe str. Jean Monnet (fosta Bordei) nr. 55 ar fi libera in acel moment o vilisoara pe care proprietarii de drept urmau sa o ocupe in curand. Geoana a obtinut in fals repartizarea locuintei printr-o hartie de la ICRAL Herastrau, conform www.nasul.net

Locuinta dorita de sotii Mihaela si Mircea Geoana era pe aceeasi strada unde se afla la nr. 69 si vila obtinuta in 1991 de Margareta Costea printr-o repartitie similara si care fusese locuita anterior de premierul comunist Constantin Dascalescu. Soacra lui Geoana era si beneficiara unui certificat de LUPTATOR RANIT IN REVOLUTIE, obtinut dupa ce-si fabricase un dosar de revolutionar incalcand grav legea penala. Doamna Costea obtinuse tot ilegal vila de la nr. 69, pentru ca detinea si o proprietate in str. Brancutei.

Locuinta vizata de sotii Geoana apartinea in fapt familiei Gheorghe Rozolea. Casa, construita de parintii lui Gheorghe Rozolea, a fost confiscate abuziv de autoritatile comuniste in 1952, iar fostii proprietari au fost expropriate abia prin decretul nr. 535/1970, care prevedea asigurarea de locuinte “corespunzatoare” functionarilor de partid si de stat, de fapt improprietarirea maharilor comunisti cu vile si alte acareturi.

Dupa 1989, familia Rozolea a dorit asadar, asa cum era si normal, sa-si redobandeasca locuinta, reusind acest lucru prin Hotararea nr. 365/1 iulie 1994 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – sectia a IV-a Civila in Dosarul nr. 1270/1994.. Totusi, prin manevre obscure, Dan Mircea Geoana a reusit sa obtina de la ICRAL Herastrau o adresa de repartizare a locuintei pe numele sotiei sale, doamna Mihaela Geoana. Repartitia ICRAL era ilegala, deoarece proprietarul de drept sesizase forurile competente ca imobilul din str. Jean Monnet (Bordei) nr. 55 se afla in litigiu si deci nu putea sa faca obiectul unui contract de inchiriere. Mai mult, la acea data sotii Geoana aveau deja o locuinta in str. Dr. Felix nr. 101.

Fara nici o acoperire legala, SC Herastrau Nord S.A. (fostul ICRAL), printr-un anume domn Somanescu, emite doua contracte de inchiriere, primul pentru o camera si un hol (la data de 25 aprilie 1994, contractul de inchiriere nr. 60652) si al doilea PENTRU TOATA CASA (la 15 iulie), avand-o ca titular de contract pe Mihaela Geoana. Extinderea spatiului a fost aprobata, pentru ca doamna Geana a cerut spatiu si pentru firma domniei sale “NORDIC TRADE SRL”, desi imobilul nu mai putea fi inchiriat de ICRAL.

In seara zilei de 4 iulie (orele 20.30), sotii Geoana s-au prezentat la adresa amintita, prezentand un asa-zis contract de subinchiriere a unei camere din respectivul imobil. Pe un ton agresiv, cei doi soti ii cer socoteala domnului Rozolea privind prezenta sa in imobil. Dupa ce li se explica situatia si li se arata hotararea Tribunalului, doamna Geoana exhibeaza un asa-zis contract de subinchiriere cu fostul chirias, pentru o camera de la etaj. Demonstrandu-li-se ca este un act fara valoare, dupa discutii indelungate, familia Geoana pleaca, declarand “CINE ARE DREPTATE DUPA LEGE, ACELA SA OCUPE CASA”.

Peste cateva zile, in urma unei sesizari a domnului Mircea Geoana, doi ofiteri de politie si o reprezentanta a ICRAL Herastrau se prezinta la proprietarul de drept pentru a face cercetari asupra statutului imobilului. Cu aceasta ocazie, s-a constatat legalitatea detinerii imobilului de catre domnul Rozolea si parea ca “diplomatul” Geoana s-a lasat pagubas.

Acalmia s-a intrerupt in ziua de 13 august. O intamplare fericita a facut ca domnul Rozolea sa se inapoieze in jurul orelor 12.30. a observat in fata casei doua echipaje de politie. Usa fusese fortata si un numar de persoane patrunsesera in vila. Sotii Geoana erau insotiti de fratele Mihaelei Geoana, domnul Ionut Costea, si de cativa politisti si indivizi in civil. Se schimbau deja yalele si se facea un proces verbal al obiectelor evacuate din imobil.

Domnul Rozolea nu putea asista impasibil la aceasta violare de domiciliu si a protestat cu vehement, cerandu-le sa paraseasca locuinta sa. Au revenit acasa sotia si copilul proprietarului, fiind chemate si alte rude ale asediatului. Invadatorii Geoana erau sprijiniti de agentii de politie, care inchisesera circulatia pe strada la ambele capete, pregatind scoaterea din casa a proprietarilor de drept.

Membrii familiei Rozolea, coplesiti de numarul intrusilor, erau impinsi centimentru cu centimetru. Politistii au asistat pasiv la agresarea proprietarului si a minorului Mircea Rozolea de catre Mircea Geoana & Co. Cumnatul proprietarului, domnul Dan Barbuleasa, a fost batut mar si a fost ranit la cap (plaga taiata la frunte) de catre Ionut Costea, cel care avea sa devina ulterior secretar de stat la Ministerul Finantelor si presedinte de banca. Victima a ajuns la IML, obtinand un certificat care atesta agresiunea. Mihaela Geoana a scos din geanta un spray paralizant, pe care l-a oferit politistilor pentru a imobiliza familia Rozolea.

Punctul culminant l-a reprezentat ridicarea lui Gheorghe Rozolea de catre politistii de la Sectia 1. La sediul politiei a fost amenintat de catre loctiitorul comandantului si de Mihaela Geoana. Proprietarul casei a fost eliberat dupa o ora si jumatate, dar agresorii nu i-au cerut macar scuze.