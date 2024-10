Dupa ce a înjurat-o ca la usa cortului si a amenintat-o cu bataia, directorul Spitalului de Psihiatrie Dragoesti a concediat-o pe asistenta Florentina Turcu!

marți, 15 octombrie 2024

Directorul Spitalului de Psihiatrie Dragoesti din judetul Valcea, Edward Stanca, a concediat-o pe asistenta Florentina Turcu, pe care in urma cu cativa ani o ameninta cu bataia si îi adresa injurii ingrozitoare! La vremea respectiva, Stanca a devenit "celebru" in sens negativ la nivel national, dar a scapat cu o suspendare de ochii lumii, fiind protejat si spalat ca la Nufarul de Adrian Mihaila, administratorul public al judetului Valcea!

Stanca a incropit o lista de motive destul de subtiri, a angajat un avocat si a concediat-o pe asistenta sefa de la farmacie!

Florentina Turcu spune ca masura este una de razbunare, abuziva si va ataca in instanta decizia de concediere!

In inregistrarea postata pe internet se aude cum directorul ii spune femeii: "Mars acasa, vrei sa-ti dau doua dupa cap? Daca iti dau una in ochelari, iti zboara fata. Handicapato! Baga-ti mintile in cap, ca te joc in picioare! (...) Pe fie-ta o dau la albanezi, sa ti-o f...".In urma publicarii inregistrarii, directorul unitatii sanitare a cerut sa fie suspendat, temporar, din functie."