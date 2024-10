Despre leprele de pe listele politice! Nulitatile execrabile au reusit sa intre in consiliile locale, HAI SA AVEM GRIJA CA IN FUNCTIA DE PRESEDINTE SI IN PARLAMENT SA AJUNGA OAMENI VALOROSI!

sâmbătă, 26 octombrie 2024

Nu ne mai facem bine, noi ca popor, nici in 1000 de ani! Alegerile prezidentiale si parlamentare bat la usa natiunii si in fata sunt bagati, pe gatul romanilor, NULITATI EXECRABILE in procent de peste 90 la suta! Toate partidele, cu mici exceptii, au promovat si de data aceasta niste indivizi, adevarate forme fara fond, niste IMPOSTORI cu un trecut profesional incert si pregatire educationala spre ZEROI!

Se continua traditia de la alegerile locale cand au ajuns pe liste, pe locuri eligibile, tot felul de pramatii, panarame, derbedei, interlopi, oameni de afaceri dubiosi, ipocriti si mincinosi, schizofrenici. Si in judetul Valcea exemplele sunt cu sutele! Chiar si in Consiliul Local Ramnicu Valcea! Ne vom distra la maxim cand aceste specimene isi vor da arama pe fata, vor deborda de incultura lor aleasa si vor debita aberatii pe banda rulanta, asa cum au facut-o in campania electorala si acum continua pe grupurile interne de whatsapp!

Deunazi o astfel de nevertebrata din politica se lauda in fata unor cunoscuti ca de-abia asteapta sa devina consilier local, sa schimbe o directoare de scoala sau sa faca nu stiu ce matrapazlacuri pe la institutiile din subordinea Consiliului Local! Bezna mintii! Individa habar nu are de atributiile Consiliului Local si de faptul ca find in Opozitie nu poate decat sa fie martora la caratul apei, ea si ceilalti trepadusi care au promovat-o!

Organizatia locala (de fapt interlopii care au pus gheara pe structura politica!) a unui anumit partid, mai nou aparut pe firmamentul politicii romanesti, a mers pana acolo incat s-a organizat ca un CLAN DE TIP MAFIOT si a impus pe lista consilierilor locali numai persoane certate cu legea sau incompetente! DIICOT-ul ar trebui sa intre pe fir si sa cerceteze aceasta organizatie, care are ca intentie realizarea unor scopuri, activitati PENALE!

Dragi cititori, daca ati avea o putere paraormala, sa va infiltrati in grupurile de comunicare oficiale sau neoficiale ale partidelor va veti cruci si veti fi, cu-adevarat, socati de limbajul submediocru si de modul penibil in care aceste nulitati incearca sa iasa in fata ca paduchii in frunte! Din pacate foarte putini oameni de valoare au intrat in politica si au si ramas! Au fost eliminati tocmai de incultii si analfabetii functionali, ajunsi in fruntea partidelor la toate nivelurile! De la local, judetean pana la national!

Ce ramane de facut? Sa analizam toate listele de candidati cu maxima atentie, sa ne interesam de CV-urile, de studii, de profesii, de ceea ce au construit in viata, familii etc si apoi sa alegem graul de neghina si sa votam in consecinta. Poate vom fi pusi in situatia sa votam, din nou, raul cel mic, dar macar sa avem capacitatea sa-l identificam!