Comisarul Casian Constantin Anghel a recunoscut mita primită si a fost condamnat la închisoare cu suspendare și muncă la adăpostul de câini

vineri, 18 octombrie 2024

Comisarul Casian Constantin Anghel, polițist în cadrul Serviciului Investigații Criminale Economice al IPJ Valcea, a recunoscut mita primită si a fost condamnat cu suspendare și muncă la adăpostul de câini.

Decizia Tribunalului Valcea:

”În baza art. 485 alin.1 lit.a C.proc. pen. rap. la art.396 alin.2 C.pr.pen.,admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti cu inculpatul Anghel Constantin Casian ,cercetat în stare de arest preventiv pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin.(1) C.p. rap. la art.5 alin 1, art. 6, art.7 alin 1 lit. c din Legea nr. 78/2000. În baza art. 289 alin.(1) C.p. rap. la art.5 alin 1, art. 6, art.7 alin 1 lit. c din Legea nr. 78/2000 şi raportat la art. 480 alin.4 C.p.p., dispune condamnarea inculpatului Anghel Constantin Casian, la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită. În baza art. 67 alin. (1) C.pen. dispune aplicarea pe o perioadă de 4 ani a pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) şi k) Cod penal, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria, ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, ce se vor executa conform art.68 alin.1 lit.b Cp. de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal rap. la art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) Cod penal, dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) , g) şi k) Cod penal, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria, ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În baza art. 404 alin. 4 lit. a Cod pr pen, rap la art 72.Cod pen., deduce din durata pedepsei principale perioada retinerii, şi a arestarii preventive, din data de 31.08.2024, până la data de 16.10.2024, inclusiv. În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, în condiţiile art. 92 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere de 4 ani, care se calculează de la data când hotărârea prin care s-a pronunţat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a rămas definitivă, potrivit art. 92 alin.2 Cod penal. În baza art. 93 alin.1 Cod penal şi art. 94 alin.1 Cod penal, dispune ca pe durata termenului de supraveghere, inculpatul să respecte următoarele măsuri de supraveghere : -să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vâlcea, la datele fixate de acesta; -să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; -să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei, şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; -să comunice schimbarea locului de muncă, -să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen., inculpatul Anghel Constantin Casian trebuie să execute obligaţia de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune Vâlcea sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 zile, ce va fi efectuată în cadrul Primăriei Râmnicu Vâlcea-Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân/Consiliului Judeţean Vâlcea, jud. Vâlcea. Se va atrage atenţia inculpatului Anghel Constantin Casian asupra dispoziţiilor art.96 C.p. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere: dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse sau stabilite de lege, instanţa va revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi va dispune executarea pedepsei. Supravegherea se va face de Serviciul de Probaţiune Vâlcea, în conformitate cu dispoziţiile art.94 C.p. În temeiul disp. art.399 alin 3 lit.b C.p.p.rap. la disp. art.241 alin 11 C.p.p.,constată încetată de drept măsura arestării preventive. În baza art. 274 alin. 1 şi art. 274 alin. 4 C.pr.pen., inculpatul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare în cuantum de 8.000 lei ( din care suma de 7.500 de lei în faza de judecată.) efectuate în cursul urmăririi penale la care se vor adăuga cheltuielile judiciare avansate de stat la instanţa de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată astăzi, 16.10.2024, prin punerea hotărârii la dispoziţia procurorului şi a inculpatului, prin mijlocirea grefei instanței”.