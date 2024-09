Salată, un fost hacker - vanat inclusiv de FBI a ajuns mare director in Primaria Ramnicu Valcea

Un fost hacker, vanat inclusiv de FBI in urma cu cativa ani, a ajuns mare director in Primaria Ramnicu Valcea, la DADP (Directia Administrarii Domeniului Public). Catalin Olteanu, cel poreclit „Salată”, a reusit sa se reabiliteze, sa lase in urma trecutul penal. Si sotia acestuia, Ana Maria Olteanu, este sef serviciu Asistenta Medicala Unitati de Invatamant in Primaria Ramnicului!

Iată că în Hackerville e posibil orice!

20 de persoane au fost arestate in anul 2011 in cazul „Malware”, fiind suspectate ca ar fi comis fraude informatice in SUA. Potrivit IGPR, acestea au reusit sa puna mana pe aproximativ 400.000 de euro, bani care au fost folositi la cumpararea unor apartamente, vile sau masini de lux. Reteaua actiona in cinci judete si Bucuresti si se ocupa cu organizarea de licitatii fictive pe internet. Printre cei arestati s-a aflat si Catalin Olteanu, fotbalist la Electra Rm. Valcea, fostul sot al handbalistei Ada Nechita. La un an de la nunta, sotul handbalistei a fost arestat pentru organizare de grup infractional si frauda pe internet in celebrul dosar „Malware”, in care au fost arestate 20 de persoane si cu aportul agentilor FBI.