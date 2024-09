Pentru prima data o femeie va fi senator PSD de Valcea! Andra Bica a primit cele mai multe voturi de la colegii pesedisti!

marți, 24 septembrie 2024

138 de primari și președinți ai organizațiilor locale ai PSD Valcea au votat in aceasta seara candidatii la alegerile parlamentare! La Senat, pentru prima data in istoria organizatiei judetene a fost votata o femeie, Andra Bica, vicepresedinte al CJ Valcea, fosta sefa a invatamantului valcean. In acest caz, lucrurile au fost oarecum previzibile, Andra Bica beneficiind de o imagine buna in randul pesedistilor, dar si al valcenilor in general! Pe locul 2 a aparut ca ”păduchele în frunte” Remus Grigorescu, un ipochimen cu multe bube in cap care va aduce deservicii PSD-ului la Valcea! La votul pentru Camera Deputatilor, Ovidiu Popa, deputat in functie, a primit cele mai multe voturi, urmat de cel mai activ pesedist valcean, Lucian Radulescu, locurile 3 si 4 au revenit deputatului Eugen Neață, respectiv senatorului Bogdan Matei. Presedintele Constantin Radulescu a facut, totusi, o rocada la Camera Deputatilor intre Lucian Radulescu si Eugen Neață, propulsandu-l pe cel din urma pe pozitia a doua, la cererea expresa a primarului Mircia Gutau... Lista finală va fi validată de conducerea națională.

CAMERA DEPUTAȚILOR

Ovidiu Popa Eugen Neață (de fapt 3) Lucian Rădulescu (de fapt 2) Bogdan Matei Adina Dobrete Daniela Oteșanu

SENAT