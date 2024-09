Nicolae Mîndrescu, politicianul de la AUR Valcea cu cea mai mare vizibilitate si implicare în precampania electorala

luni, 2 septembrie 2024

Partidele politice își conturează deja strategiile și listele de candidați pentru alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024. În județul Vâlcea, pregătirile sunt intense, iar termenele pentru desemnarea candidaților sunt deja stabilite.

Birourile județene ale principalelor partide din Vâlcea se vor reuni în următoarele săptămâni pentru a decide asupra nominalizărilor pentru Camera Deputaților și Senat. Pentru unele, vom ști candidații mai repede decât pentru altele.

Alianța pentru Unirea Românilor organizează înscrieri pentru viitorul Parlament și viitorul Guvern al României. Cei care vor să pună umărul la scoaterea de la guvernare a binomul toxic PSD-PNL sunt invitați să să-și depună candidaturile pe platforma de merit a site-ului partidulaur.ro. Fiecare se poate înscrie pentru viitorul Parlament, pentru viitorul Guvern, sau poate opta pentru ambele variante, încărcând CV-ul de două ori.

La Vâlcea competiția internă pentru Parlament este una destul de acerba. Conducerea nationala va avea, insa, ultimul cuvant pe baza implicarii in alegerile locale a candidatilor, dar se va lua in calcul si implicarea in perioada post alegeri locale, si in precampania electorala pentru alegerile prezidentiale si parlamentare. Din pacate, unii dintre candidatii cu pretentii au disparut din peisajul politic al ultimelor luni, fiind plecati in vacante sau ocupandu-se strict de afaceri sau probleme personale.

Cu siguranta, omul politic de la AUR Valcea, la aceasta data, cu cea mai mare vizibilitate si implicare politica este Nicolae Mîndrescu, fost candidat la Primaria Dragasani (care a obtinut 20 la suta din voturi - cel mai mare scor al AUR, la un municipiu), coordonator judetean al campaniei pentru prezidentiale a lui George Simion.

Implicat suta la suta, trup si suflet, in toate actiunile AUR Valcea este si Antonio Popescu, coordonatorul judetean.

Alti politicieni AUR cu pretentii la Camera Deputatilor sau Senat sunt Vicentiu Mocanu (candidat AUR la Primaria Ramnicu Valcea - 16 la suta procent electoral) si Ionut Nuica (candidat la CJ Valcea - 10 la suta scor electoral).

Pe surse am primit informatia ca vor aparea si surprize pe lista candidatilor AUR Valcea la Parlament, oameni noi in politica cu o imagine foarte buna in societate si in domeniile in care lucreaza!

Calendarul alegerilor parlamentare

Data de 2 octombrie reprezintă termenul limită pentru depunerea candidaturilor la nivel național și pentru diaspora. După această dată, Biroul Electoral Central va evalua candidaturile și va începe procesul oficial de pregătire a scrutinului din 1 decembrie.

4 septembrie: desemnarea judecătorilor în Biroul Electoral Central (BEC).

10 septembrie: termen limită pentru depunerea la BEC a protocolului de constituire a alianţei electorale.

11 septembrie: admiterea sau respingerea protocolului de constituire a alianţei electorale.

13 septembrie: termen până la care Înalta Curte de Casație și Justiție se va pronunța prin hotărâre definitivă asupra contestaţiilor împotriva deciziei BEC de admitere sau, după caz, de respingere a protocolului de constituire a alianţei electorale.

2 octombrie: termen limită pentru depunerea listelor de candidaţi şi a candidaturilor independente pentru Senat şi Camera Deputaţilor în circumscripţia electorală pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării. Tot atunci este data limită și pentru depunerea listelor de candidaţi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pentru toate circumscripţiile electorale.

4 octombrie: admiterea sau respingerea acestor candidaturi.

17 octombrie: termen limită pentru depunerea listelor de candidaţi şi a candidaturilor independente pentru Senat şi Camera Deputaţilor în circumscripțiile electorale din țară.

19 octombrie: termen limită pentru admiterea sau respingerea candidaturilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor în circumscripțiile electorale din țară.

28 octombrie: constatarea rămânerii definitive a candidaturilor pentru circumscripţiile electorale din țară.

Campania electorală începe la 1 noiembrie

1 noiembrie: începerea campaniei electorale;

16 noiembrie: imprimarea buletinelor de vot de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”. Tot atunci este termenul limită și pentru confecționarea timbrelor autocolante de către Poșta Română și a ștampilelor cu mențiunea „Votat”.

până cu 3 zile înaintea datei votării, inclusiv 28 noiembrie 2024, ora 24:00 – depunerea sau livrarea plicurilor exterioare conţinând documentele de vot prin corespondenţă la sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă.

30 noiembrie, ora 07:00: încheierea campaniei electorale.

Două zile de vot în străinătate