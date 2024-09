Nea Mihaila de la Consiliul Judetean Valcea, absolvent de Silvicultura, evalueaza oferte de sute de milioane de lei pentru construirea unui CET nou!

vineri, 6 septembrie 2024

Adrian Mihaila, omul cu flacara violet de la Consiliul Judetean Valcea, este un fel de smecher priceput la toate, uns cu multe alifii. Individul a ajuns sa conduca tot felul de comitete si comisii, la fel ca pacalicii din operele lui Caragiale - care erau, in fapt, niste habarnisti! Consiliul Judetean are specialisti de marca in multe domenii, dar Mihaila, acest individ aferat peste masura, fara o pregatire profesionala solida in zonele pe care le coordoneaza este sef peste tot. De la domeniul medical pana la cel industrial! Mai nou, am inteles ca acest absolvent de silvicultura este presedintele comisiei care evalueaza ofertele de sute de milioane de lei pentru construirea unei noi centrale pe gaz in locul CET Govora! Ati luat-o razna cu totii?! Ce mama dracului legatura are Mihaila, expertul in flacara violet si paduri, cu turbinele, gazul, electricitatea etc?! Asteptam un raspuns de la conducerea Consiliului Judetean Valcea si promitem sa fim foarte atenti la ceea ce face habarnistul Mihaila la aceasta evaluare de oferte! Care este rolul lui concret, fratilor?!

Studiile lui Adrian Mihaila:

Universitatea Transilvania din Brașov Licenta Silvicultura, Activități și societăți: Fundamentarea managementului durabil al fondului forestier, al fondului cinegetic, salmonicol si al conservarii biodiversitătii; Elaborarea si implementarea proiectelor tehnico-economice privind reglarea procesului de productie forestiera, cinegetica si salmonicola; Aplicarea masurilor de protectie, ameliorare si crestere a productivitatii ecosistemelor forestiere; Cunoasterea si controlul aplicarii cadrului legal, administrativ, financiar-contabil si de piata specific silviculturii.



Proiect de 110 milioane euro la Vâlcea: Energobit și Electromontaj Cluj licitează în asociere pentru noua termocentrală CET Govora

miercuri, 10 iulie 2024