Lucian Rădulescu, candidat PSD la Camera Deputaților: Sunt fratele mai mic al omului Constantin Rădulescu și îi mulțumesc lui Dumnezeu că este așa!

luni, 23 septembrie 2024

Într-un interviu acordat jurnalistului Gheorghe Smeoreanu, candidatul PSD la Camera Deputatilor, Lucian Radulescu, a facut marturisiri emotionale, dar si de natura politica in premiera:

Sunt fratele mai mic al omului Constantin Rădulescu și îi mulțumesc lui Dumnezeu că este așa! Avem o legătură specială! Părinții ne-au oferit șanse egale și nu au stimulat niciodată episoadele de concurență între noi, ci dimpotrivă ne-au învățat să fim și să rămânem echipă, să muncim pentru visurile noastre și să nu renunțăm în fața obstacolelor.

Chiar dacă familia este ca o ramură și crește în diferite direcții, rădăcinile rămân la fel, ca și convingerile și valorile, dar sunt însă și situații în care ramurile cresc în aceeași direcție!

În cazul nostru chiar se potrivește citatul că suntem ca cele două ace ale aceluiași ceas: unul mare, altul mic, dar amândoi arătam aceeași oră.

Încă din adolescență, m-am convins că nu este suficient să ai sau să crezi în valori. Trebuie să și faci ceva pentru ele, că nu este o opțiune să stai pe margine şi să critici, fără măcar să încerci să faci ceva, pentru că acesta este doar drumul ușor.

Am apreciat la acel moment că politica este un mod prin care îmi pot pune valorile în practică, așa că am decis să mă implic, acolo unde m-am identificat! Opțiunea a fost evidentă având în vedere și ce a însemnat și înseamnă PSD-ul pe scena politică!

Totodată, de aproape jumătate din anii de viață pe care îi am sunt coleg de partid și chiar unul dintre susținătorii politicianului Constantin Rădulescu, timp în care fiecare și-a susținut și apărat ideile și a trecut la concretizarea lor, în stilul său propriu, dar totuși în echipă.

Indiferent dacă traseul meu profesional nu a avut tot timpul legătură cu politica sau administrația, nu am renunțat niciodată la politică sau la a mă implica în a face o diferență în viața oamenilor, chiar și în lucruri aparent mici.

În tot acest timp, am avut însă contact cu oamenii și am cunoscut care sunt lipsurile și blocajele unor domenii esențiale, precum cel al turismului, construcțiile, comerțul etc, în al căror bun mers, respectiv schimbare intenționez să mă implic!

Am avut un fir neîntrerupt în organizația județeană PSD Vâlcea în ultimii 24 de ani și acest lucru îmi oferă un sentiment de împlinire și mă responsabilizează.

Si acum să vă răspund la prima întrebare.

M-am înscris în PSD de la vârsta de 18 ani, până atunci fiind simpatizant, activ cei drept, care participa la acțiunile Ligii Elevilor și ale Tineretului Social-Democrat.

Am fost președinte al Organizației de Tineret Vâlcea, funcție pe care am obținut-o cu un procent covârșitor, chiar în fața unor persoane care acum se identifică cu altă doctrină, precum și vicepreședinte TSD la nivel național. De asemenea, am fost consilierul Președintelui Ion Cîlea în cursul celor aproape două mandate la Consiliul Județean Vâlcea, precum și consilier parlamentar.

Au fost ani dificili, cu succese, dar şi cu obstacole, dar în special ani de experiență. Amintindu-mi acum despre aceea perioadă îmi dau seama că mă cuprinde nostalgia, au fost niște vremuri frumoase.

În prezent sunt vicepreședinte al Organizației Județene PSD Vâlcea și vicepreședinte al Organizației Municipale PSD Râmnicu Vâlcea.

Cu siguranță, am legitimitate. Am parcurs toate etapele, am colaborat cu toți colegii, am muncit cu suflet și am reușit să conving prin forțe proprii, astfel încât dacă îmi doresc ceva, evaluarea se va realiza cu privire la propria persoană.

În ceea ce privește trecerea de la amatori la profesioniști în politică, pot spune că este un proces gradual care depinde de mulți factori: voință, experiență, echipă, recunoașterea meritelor, înțelegerea compromisului și a colaborării, precum și de contexte.

Nu cred că există un moment precis în care cineva devine profesionist în politică, există însă un punct de maturizare, care marchează trecerea de la idealismul inițial la o abordare echilibrată. Cert este că acel punct nu este o realizare individuală.

Cu privire la trecerea de la juniori la seniori, nu pot să marchez un moment anume, aceasta realizându-se gradual.