Consiliul local al oraşului Băbeni a aprobat asocierea cu alte două primării în vederea înființării ADI Bistrița-Otăsău

luni, 23 septembrie 2024

Prin hotărârea nr. 85/2024, Consiliul local al oraşului Băbeni a aprobat asocierea cu UAT Comuna Frâncești și UAT Comuna Păușești, județul Vâlcea în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bistrița-Otăsău. Chiar dacă a pierdut alegerile din 9 iunie, Ștefan Bogdan spune că nu are de ce să comenteze opțiunea alegătorilor. „Dezamăgirea normal că o am. Este firească. Aș minți să spun că sunt mulțumit dar votul este suveran, felcitări câștigătorilor. Le las pe inventar un oraș pe care l-am adus după 8 ani, aproape de independență financiară, cu proiecte mari de centură, de investiții, un oraș în care antreprenorii s-au simțit confortabil în a investi, suntem orașul cu cele mai multe IMM-uri raportat la numărul de locuitor. Am reușit să dezvoltăm zonele sărace, cu risc social, genul Valea Mare, să-i ajutăm să-și pună în valoare meșteșugul, plus alte meserii. Am investit in infrastructura de drumuri, extinderi de gaze. Un oraș prosper care are perspective ample de dezvoltare. Eu mi-am făcut datoria în acesti ultimi 8 ani față de comunitate și voi lucra până în ultima zi de mandat”, a precizat primarul Ștefan Bogdan pentru un ziar local. În luna aprilie, Consiliul Județean Vâlcea a alocat suma de 600.000 lei către Primăria orașului Băbeni din fondul constituit potrivit prevederilor din Legea bugetului de stat pe anul 2024 pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală.