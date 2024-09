Caz socant la un schit din Valcea! Un preot le spune tinerelor ca vede coarne pe capul lor!

joi, 12 septembrie 2024

Caz socant la un schit din Valcea! Un preot care slujeste ocazional la un schit din judetul cu cele mai multe manastiri din Romania are un comportament total deviant si aberant in relatia cu enoriasii. Mai ales cu enoriasele tinere! Cand îi vine la spovedit o tânără omul bisericii intra in trepidatii si face afirmatii socante. Acesta le spune tinerelor, venite sa gaseasca alinare si iertare in sanul bisericii, ca vede coarne pe capul lor, ca sunt posedate de diavol. Pentru a se lepada de satana, preotul le spune ca trebuie sa se loveasca, sa se autoflageleze, cu tot felul de obiecte contondente. Mai mult decat atat, individul care nu are nicio legatura, de fapt, cu BISERICA - le da intalnire tinerelor, in privat, pentru spovedanii suplimentare... Cazul a fost adus la cunostinta Arhiepiscopiei Ramnicului. Asteptam masurile de rigoare in acest caz tulburator si care pune intr-o lumina negativa Biserica Ortodoxa!