Breșă de securitate în calculatoarele judecătorilor de la Tribunalul Vâlcea!

miercuri, 4 septembrie 2024

A fost identificata o prima bresa de securitate in calculatoarele judecatorilor, notează luju.ro. S-a intamplat la Tribunalul Valcea, dupa ce presedintele acestei instante, judecatorul Bogdan Mateescu, a dispus verificari privind accesarea serverelor din afara sistemului judiciar, in contextul in care CSM a suspendat procesul de centralizare a sistemului ECRIS si a calculatoarelor judecatorilor pe un server administrat de Ministerul Justitiei, tocmai din cauza riscului ca informatii de dosare sa fie accesate de persoane care nu fac parte din autoritatea judecatoreasca. Astfel, marți, 3 septembrie 2024, seful Tribunalului Valcea Bogdan Mateescu a informat Sectia pentru judecatori a CSM in legatura cu accesarea serverelor de pe un cont apartinand unui angajat al unei societati comerciale, mai exact a firmei care a livrat echipamentele IT. De asemenea, Bogdan Mateescu dezvaluie ca in istoricul accesarilor masinilor virtuale apare contul AENE, detinut de o persoana care functiona in cadrul Directiei Tehnologia Informatiei (DTI) a Ministerului Justitiei, persoana decedata insa in urma cu mult timp.