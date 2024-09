Aniversarea baronului Buican de la PNL Valcea, un MARE FIASCO! Doar 5 primari l-au mai insotit pe litoralul bulgaresc!

miercuri, 18 septembrie 2024

Baronul galben al PNL Valcea, deputatul Cristian Buican, a incercat si in acest an sa-si sarbatoreasca ziua in stil de mare mahar pe litoralul bulgaresc. La chemarea lui Buican au raspuns vreo 30 de insi din care 25 de trepadusi apropiati, veniti la mancare si bautura gratis! Poate au mai fost si 2,3 oameni valorosi, de bun simt, dar putini, foarte putini, care si-au platit singuri cheltuielile... Din cei 32 de primari liberali invitati de Buican au binevoit sa vina sa-si felicite seful politic doar 5 edili! CINCI din 32! Cam acesta mai este procentul de sustinere a lui Buican in PNL Valcea! 95 la suta din liberalii valceni sunt total nemultumiti de actuala conducere, dar nimeni nu misca in front din multiple cauze: lasitate, prostie, compromis, oportunism, lichelism! Asadar, Buican s-a balacit cam stingher in Bulgaria si si-a urat singur La multi ani! In oglinda!