Serviciul Judetean de Medicina Legala Valcea a organizat un concurs... ARANJAT! Ancheta Parchetului bate pasul pe loc!

Serviciul Judetean de Medicina Legala Valcea a organizat in luna aprilie 2023 un concurs ARANJAT, iar politistii Serviciului Judetean Anticoruptie Valcea au intrat in actiune efectuand mai multe perchezitii, atat la spital, cat si la domiciliile medicilor Roncea, Neamu si la asistenta Mateescu Constanta! Iata ca a trecut mai mult de un an de la actiunea Directiei Anticoruptie, iar ancheta procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Valcea bate pe loc. Intr-o comunicare a acestei institutii se mentioneaza ca: ancheta penala nu a fost finalizata, cercetarile continua in vederea lamuririi tuturor imprejurarilor de fapt si stabilirii raspunderii juridice.

O parodie de concurs, cu final stiut dinainte si conditii restrictive pentru eventuali candidati incomozi! Clauza privitoare la vechimea de 6 luni în specialitatea respectiva (anatomie patologica) a fost clar ABUZIVA și RESTRICTIVA! Concursul respectiv a fost ”castigat”, după cum si-au dorit medicii Roncea si Anca Zaharia, de Mateescu Constanta (fosta Tudora) care a fost CANDIDAT UNIC! Aceasta a detinut postul de ingrijitor de curatenie in cadrul SJML Valcea si a lucrat in perioada pandemiei ca asistenta (avansata fara concurs de la postul de femeie de serviciu la cel de asistenta!) in cadrul respectivului serviciu. SJML nu a angajat ingrijitor curatenie pe aceasta perioada la laboratorul de anatomie patologica, tocmai pentru a i se păstra acesteia postul! Asadar, concursul a fost de forma, adica o BATAIE DE JOC la adresa eventualilor candidati de buna credinta! Demn de mentionat este ca, nu cu mult timp in urma, Inspectoratul Teritorial de Munca Valcea a amendat SJML tocmai pentru ca a depistat-o pe Mateescu Constanta (ingrijitor de curatenie) ca facea ILEGAL munca de asistenta de laborator! Dupa încheierea contractului de asistenta din perioada pandemiei, Mateescu Constanta a revenit pe postul de ingrijitor curatenie, dar A CONTINUAT SA EXERCITE ILEGAL ATRIBUTIILE DE ASISTENT LABORATOR!