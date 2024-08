S-a umflat tărâța-n el! Laurentiu Cazan, deputat PNL de Valcea, vrea sa candideze in 2028 la Primaria Ramnicu Valcea

duminică, 11 august 2024

S-a umflat tărâța-n el! Laurentiu Cazan, deputat PNL de Valcea, fiul afaceristului Ion Cazan (CAZICOM SRL), abonat la contracte de milioane de euro cu statul, si nepot prin alianta al sefului sau de partid, Cristian Buican, a platit un articol lung cat o zi de post in site-ul anonim www.qmagazine.ro al pesedistei Floriana Jucan. Cazan spune vrute si nevrute in articolul care nu va fi citit de mai mult de 10 persoane (probabil de cativa ziaristi valceni, nevasta si tata), dar ceea ce am retinut este ca intentioneaza sa candideze din nou pentru functia de deputat, iar in 2028 se va bate pentru functia de primar al municipiului Ramnicu Valcea. Lipsit de carisma si cu un discurs sub genunchiul broastei, Cazan va infrange cu succes! In articol il critica si aiurea-n tramvai pe edilul in functie Mircia Gutau, care le-a administrat recent o bataie (electorala) sora cu moartea liberalilor, pe care i-a umilit efectiv!

Cititi aici, daca v-am facut curiosi, articolul publicitar al lui Cazan cel mic: https://www.qmagazine.ro/liberalul-laurentiu-cazan-omul-care-ar-putea-opri-traseismul-politic