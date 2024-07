Chiar dacă a pierdut alegerile locale, Ștefan Bogdan va lucra pentru comunitatea din Băbeni până în ultima zi a mandatului

joi, 4 iulie 2024

Chiar dacă a pierdut alegerile din 9 iunie, Ștefan Bogdan, spune că nu are de ce să comenteze opțiunea alegătorilor. „Dezamăgirea normal că o am. Este firească. Aș minți să spun că sunt mulțumit dar votul este suveran, felcitări câștigătorilor. Le las pe inventar un oraș pe care l-am adus după 8 ani, aproape de independență financiară, cu proiecte mari de centură, de investiții, un oraș în care antreprenorii s-au simțit confortabil în a investi, suntem orașul cu cele mai multe IMM-uri raportat la numărul de locuitor. Am reușit să dezvoltăm zonele sărace, cu risc social, genul Valea Mare, să-i ajutăm să-și pună în valoare meșteșugul, plus alte meserii. Am investit in infrastructura de drumuri, extinderi de gaze. Un oraș prosper care are perspective ample de dezvoltare. Eu mi-am făcut datoria în acesti ultimi 8 ani față de comunitate și voi lucra până în ultima zi de mandat”, a precizat primarul Ștefan Bogdan pentru un ziar local. În luna aprilie, Consiliul Județean Vâlcea a alocat suma de 600.000 lei către Primăria orașului Băbeni din fondul constituit potrivit prevederilor din Legea bugetului de stat pe anul 2024 pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare. În luna decembrie 2023, Consiliul Local al oraşului Băbeni a aprobat documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Extindere alimentare cu apa str. Târgului, oraș Băbeni”, dar și obiectivului de investiţii „Extindere alimentare cu apa str. Râioasa, Băbeni”.