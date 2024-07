Album cu sute de imagini din Râmnicul de altădată, realizat de singurul anticar din judeţ

duminică, 7 iulie 2024

Proprietarul singurului anticariat din Vâlcea a realizat un album cu sute de fotografii cu clădirile vechi din municipiul Râmnicu Vâlcea, practic o incursiune vizuală în istoria oraşului de la poalele Dealului Capela înainte ca Elena Ceauşescu să decidă remodelarea zonei centrale şi astfel demolarea multora dintre construcţiile care existau acolo.

Iniţiativa lui Costel Crăciun deşi nu este nouă, existând şi alte volume în care apar fotografii din Râmnicu de altădată, este inedită prin faptul că fiecare dintre vechile fotografii este pusă în oglindă cu ceea ce este în prezent acolo, astfel că cei interesaţi pot să observe şi să tragă singuri concluzia despre cum s-a transformat oraşul în timp.

"Despre oraşul vechi s-a mai scris. Au mai fost albume ilustrate. Cel mai important cred că a fost cel al lui Titi Mihail Gherghina, care a scos la lumină oraşul Râmnicu Vâlcea aşa cum a fost. Eu acum doresc să-i continui practic opera, dar şi să fac o paralelă între oraşul vechi şi cel prezent. Sunt sute de fotografii pe care le-am comparat cu ceea ce este acum. Am făcut o paralelă între vechi şi nou şi, presupun, este un lucru inedit, care nu a mai fost pe piaţă niciodată", îşi începe povestea despre acest album cel mai cunoscut librar din Vâlcea.

Pasionat de arhitectură de mic, Costel Crăciun s-a născut şi şi-a petrecut primii nouă ani din viaţă la Petroşani, dar s-a îndrăgostit de Râmnicu Vâlcea încă de cum a ajuns în urbea de la poalele Capelei, acum mai bine de 45 de ani, şi a descoperit un orăşel de provincie cu un intens parfum de epocă.

"M-am mutat în 1978 în Râmnicu Vâlcea, eu fiind născut în Petroşani. Acolo am locuit nouă ani şi primul lucru pe care l-am făcut când am ieşit în oraş, în Râmnicu Vâlcea, a fost să mă plimb. Şi cred că m-am plimbat două ore, m-am rătăcit şi am stat şi am văzut tot oraşul şi m-am îndrăgostit iremediabil de el. Îmi plăceau clădirile vechi. Zona centrală era foarte frumoasă şi, cu mici excepţii, şi pe lângă. În restul oraşului, ţin minte că majoritatea erau case vechi, erau case obişnuite, ca să zic aşa, dar zona centrului era superbă", îşi continuă povestirea anticarul.

Printre sutele de fotografii pe care le-a adunat de la diferite persoane în decurs de mai bine de un deceniu, câteva zeci sunt cu demolarea caselor din centrul oraşului decisă în anii '70 pentru a răspunde unor noi presiuni sociale date de industrializarea rapidă a zonei, o adevărată "crimă urbanistică", în opinia autorului albumului.

"Dacă lăsau centrul era extraordinar. Dar centrul a fost, zic eu, crima râmniceanului de acum. Din ce am înţeles s-a tras totul de la vizita doamnei "Codoi", a Elenei Ceauşescu, care, când a venit la Olăneşti la băi, trecând podul Vinerii Mari a zis "Ce sunt cocioabele astea aici? Începeţi să le demolaţi!" Şi din 1978 au început practic demolările zonei centrale. Ţin minte că eram în clasa a IV-a şi am mers la Muzeul de Istorie şi atunci demolau efectiv strada Traian, că aşa se numea strada centrală atunci. Urmăream tot ce se întâmplă. Şi când se punea un petic de asfalt eu ştiam. Deci, cu părere de rău o spun: centrul Râmnicului trebuia să rămână aşa cum a fost, cu centrul vechi şi în jurul lui puteau să construiască ca în celelalte oraşe oraşul nou. Am avut totuşi norocul să mai păstreze anumite case frumoase care încă îşi mai păstrează farmecul de odinioară şi pe care le-am pus în mod explicit în album. Pe Mihai Vitezu s-a păstrat practic o întreagă stradă cu clădirile în stil brâncovenesc de la începutul secolului XX. Şi în zona centrală, exceptând blocurile care sunt în jurul Parcului Mircea cel Bătrân, mai sunt clădiri vechi cu parfum de epocă", continuă Crăciun.

Albumul are în total circa 700 de fotografii vechi şi tot atâtea noi. Multe dintre ele nu au apărut niciodată, fiind, ca şi în cazul cărţilor pe care Costel Crăciun le iubeşte atât de mult, ediţii princeps, astfel că ele vor fi o surpriză chiar şi pentru cei care au cunoscut oraşul de odinioară.

"Eu nu o să scot un album cu foarte multă istorie a Râmnicului. O să fac o prefaţă şi o istorie pe scurt a oraşului, dar restul va fi vizual. O să pun poza nouă şi poza veche a Râmnicului şi o să scriu la fiecare ce reprezintă, ce a fost casa respectivă, anul construcţiei şi ce este în prezent. E ceva inedit pentru oraşul nostru şi pentru că mulţi, atunci când pun poze cu Râmnicul vechi, întreabă de unde este clădirea aceea. Uneori am pus poze să văd de unde sunt acele clădiri pentru că deşi poate ştiam de unde sunt, voiam să îmi confirm că au fost cu adevărat de acolo", adaugă anticarul cel mai cunoscut din Râmnicu Vâlcea.

Costel Crăciun este de altfel şi singurul care mai deţine un anticariat în Vâlcea, deşi în ultimii ani interesul pentru carte a scăzut foarte mult şi puţini mai sunt cei care cumpără cărţi şi în special cărţi vechi. Cu toate acestea, ca şi în cazul albumului cu fotografiile din Râmnicu Vâlcea de altădată, îşi doreşte să îl ţină în viaţă convins că lucrurile vechi dau valoare prezentului.

"Mijloacele media au reuşit să pună într-un con de umbră cartea, dar mai sunt persoane care încă mai trec pragul anticariatului şi ceea ce este cel mai frumos e că printre ei sunt şi mulţi tineri. Pe mulţi i-am văzut crescând alături de anticariat. Au venit şi au început cu cărţi de poveşti nemuritoare şi acum vin şi îmi cer filozofie, istorie, Dostoievski, cărţi extraordinare. Practic i-am văzut în timp cum şi-au schimbat mentalităţile şi felul de a fi şi asta contează enorm pentru mine. Mă întrebaţi dacă mai există viitor pentru anticariate, pentru carte... Cu siguranţă da, există un viitor dacă se mai umblă puţin la mentalităţi. Cartea nu o să moară indiferent de tehnologia actuală, dar trebuie să avem răbdare", afirmă cu multă convingere Costel Crăciun.

Albumul vizual al Râmnicului ar urma să iasă pe piaţă în preajma Zilei Imnului, moment de sărbătoare în oraşul de la poalele Capelei, însă planurile lui Costel Crăciun sunt şi mai mari, dorinţa lui fiind să editeze şi o parte a doua a acestui volum, mai ales că mai are încă sute de fotografii vechi cu oraşul pe care nu le-a folosit. AGERPRES