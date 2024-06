Ziarul de Valcea dezvaluie modul in care comuna Sutesti a fost JEFUITA in ultimii patru ani! Primarul liberal Alin Dumbrava si acolitii sai din primarie au pus la punct un sistem de tip mafiot!

sâmbătă, 1 iunie 2024

Ziarul de Valcea dezvaluie modul in care comuna Sutesti a fost JEFUITA in ultimii patru ani! Primarul liberal Alin Dumbrava si acolitii sai din primarie au pus la punct un sistem aproape de tip mafiot, prin care exista indicii ca Primaria Sutesti ar fi fost JEFUITA, prin achizitii aberante, inutile si extrem de costisitoare! Dar aceste concluzii nu le punem noi, lasam autoritatile abilitate sa cerceteze si sa dispuna masurile legale! Noi doar prezentam cateva probe ale DEZASTRULUI FINANCIAR! Tot bugetul comunei Sutesti a fost cheltuit, in stil barbar, asa cum au vrut muschii de baron local ai liberalului Alin Dumbrava, care acum vine cu tupeu si nesi... sa ceara din nou voturile localnicilor din Sutesti, pe care-i crede naivi si considera ca poate sa-i duca din nou de nas si sa-i abureasca si momeasca cu tot felul de pomeni. Pomeni, puse la cale impreuna cu un preot din localitate, care actioneaza la comanda politica (suntem curiosi sa aflam punctul de vedere al Arhiepiscopului Varsanufie in legatura cu imixtiunea grava a preotului, in viata politica a localitatii Sutesti!).

Sutesti, Valea Plangerii!

Oricine merge prin comuna Sutesti se ingrozeste efectiv: lucrarile de canalizare sunt realizate in dorul lelii (vezi foto!), locurile de joaca sunt distruse, multe dintre drumuri sunt impracticabile, ploile mai puternice inunda de fiecare data curtile oamenilor din cauza lucrarilor de mantuiala realizate in localitate. Sutesti a ajuns un fel de Valea a Plangerii a judetului Valcea!

Si in acest timp, candidatul PNL, Alin Dumbrava, arunca sute de mii de euro (miliarde si miliarde de lei vechi!) pe tot felul de studii de fezabilitate si proiecte tehnice, care nu au nicio concretizare in realitatea comunei! Mai mult decat atat, au fost platite lucrari la drumuri, podete, dar acestea au ramas la fel de distruse! In acest timp, institutiile statului dorm in papuci! Unde este DNA, Politia Valcea, DGA, Garda de Mediu, Prefectura Valcea?! Domnilor, functionari ai statului, depasiti-va starea de confort si mergeti in teren, sa vedeti cum se jefuiesc comunele tarii!

Locuitorii sunt disperati!

Iata ce ne scriu locuitorii disperati din Sutesti: De ceva timp se bagă canalizare. Un lucru bun pentru comuna noastră. Dar lucru lasă de dorit, firma care se ocupă a făcut dezastru pe domeniul public. Asta se întâmplă înaintea alegerilor să ia ochii la locuitorii comunei. Sunt multe de zis. Angajări în primărie care au fost făcute de către primar favorizând acoliții săi. Vă arăt câteva poze cum arată strada din Borosesti - Comuna Sutesti Vâlcea după lucrările făcute la așa zisa canalizare!

Priviti pe ce s-au dus miliardele de lei (vechi) de la bugetul local al comunei Sutesti in mandatul de trista amintire al primarului liberal Alin Dumbrava: studii de fezabilitate, proiecte, studii de inginerie, consultanta, proiectare tehnica:

Disperat ca pierde alegerile, Dumbrava s-a apucat de... lucrari in comuna! A dat toata localitatea peste cap, crezand ca oamenii sunt prosti si il vor mai vota:

Dumbrava si preotul care ii face campanie electorala! Asteptam punctul de vedere al Arhiepiscopiei Ramnicului!

Uitati cum utilajele distrug podetele oamenilor!

Dumbrava a avut bani pentru consultanta, studii de fezabilitate si alte gargari parandaristice, dar locurile de joaca din Sutesti sunt in paragina, punand in pericol vietile copiilor!

Alte imagini care ilustreaza DEZASTRUL din Sutesti!