VIDEO - Alin Dumbrava (PNL) arunca in disperare cu bani in asfaltari dubioase la Sutesti - Valcea! Toti banii intra in buzunarele firmei de casa SC Padrino SRL!

miercuri, 5 iunie 2024

Disperare mare la Sutesti! Primarul in functie, liberalul Alin Dumbrava, simte ca ii fuge pamantul de sub picioare si a apelat la ajutorul firmei SC Padrino SRL, care de-a lungul anilor a fost principala beneficiara a banilor publici ai comunei Sutesti - Valcea! Sute de mii de euro, bani publici, au intrat in buzunarele lui Mircea Zăvelcă, patronul Padrino din Slatina, prin generozitatea directa a edilului Dumbrava! Pe surse am aflat ca primarul Dumbrava ar fi proprietarul unei vile in judetul Olt, care ar avea legatura cu Zavelca! Autoritatile trebuie sa verifice urgent aceasta informatie!

Revenind la ceea ce se intampla azi la Sutesti - mai multe utilaje ale SC Padrino SRL au inceput sa lucreze de zor pe ulitele din Sutesti. SE TOARNA ASFALT DIRECT PE PAMANT! Exista autorizatie pentru aceste lucrari heirupistice cu caracter electoral?! NU CREDEM! Inspectia in Constructii ar trebui sa ia la purecat aceste lucrari electorale, care la prima ploaie puternica risca sa se distruga!

Lupta anticorupție nu mai sperie pe nimeni în România, de când DNA suferă, de ceva vreme, la capitolul imagine. De această slăbiciune profită din plin șmecherii care au făcut și fac bani mulți din afacerile cu statul. Milioane de euro obținute de la primării sau alte instituții ale statului, în urma unor licitații trucate - a relatat anchetadeoltnews.wordpress.com/

In data de 09.03.2018, firma PADRINO avea să fie declarată câștigătoarea unei licitații dubioase, al cărei proces verbal de evaluare oferte (nr.6 din 23.11.2017) fusese anulat de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). În joc erau puse 120 miliarde lei vechi pentru modernizarea și reabilitarea a 18,159 km de drumuri de interes local, proiect cu finanțare europeană și derulat printr-o asociație de dezvoltare intercomunitară, ONG înființat de primăriile Studina – Grădinile – Brastavățu. Asupra acestei licitații de la început au planat suspiciuni de fraudare, printre organizatori aflându-se și primarul localității Studina, Marian Vasile, edil a cărui firmă, SC DANSTUD SRL, din 2014 se află în relații contractuale cu firma CONDOR PĂDURARU. Încă un amănunt, proiectul în valoare de 120 miliarde lei vechi a fost realizat și făcut eligibil prin firma unui amic din Craiova, SC DYNAMIC SOLUTION SRL, un cunoscut al celor de la AFIR Dolj, cu nevasta judecător la Curtea de Apel Craiova. Se spune că din cauza acestor legături prea evidente, Sorin Păduraru, acționarul firmei CONDOR PPĂDURARU, ar fi făcut un pas în spate, urmând ca zarurile să fie aruncate pentru firma PADRINO. Între patronii celor două societăți de construcții există o relație de rudenie prin alianță - anchetadeoltnews.wordpress.com/

Ascensiunea lui Mircea Zăvelcă, patronul firmei PADRINO SRL

În scurte cuvinte, Mircea Zăvelcă, un afacerist cu rădăcini în comuna Pleșoiu, acum milionar în euro, patronul firmei PADRINO SRL, provine din rândul așa-zișilor miliardari de carton apăruți peste noapte din bezna tranziției economiei comuniste spre economia de piață, proces cunoscut la noi și sub sintagma ,,capitalism de cumetrie”. Revoluția din ’89 l-a prins pe afaceristul Zăvelcă angajat șef de cârciumă la un local din Slatina, zona gară. Această cârciumă de stat aparținea celor de la Oficiul Județean de Turism Olt (OJT), unitate care deținea în gestiune și Hotel Parc. Prin anii ’90 -’91, directorul de la acea vreme îi desfăcea contractul de muncă lui jupân Zăvelcă pentru mișmașurile comise cu bunurile unității. Însă, la insistențele lui Șopârlițeanu și ale lui Jhonny de la Hotel Parc, acesta avea să fie repus pe funcție. În cele din urmă, prin manevre numai de el știute, Zăvelcă devine capitalist, prin cumpărarea, pe persoană fizică, a spațiului comercial în cauză, cu toate că imobilul se afla pe terenul celor de la CFR. Așa a apărut peste noapte firma PADRINO, firmă specializată în vânzarea băuturilor alcoolice și transformată apoi în societate de construcții de mare succes.

anchetadeoltnews.wordpress.com: Deși Zăvelcă comunică greu în limba română, ca să nu folosim cuvântul semidoct, acesta a ales totuși pentru propria firmă o denumire italienească (padrino=naș) sintagmă care a făcut carieră în lumea cinematografică (The Godfather), cu Marlon Brandon și Al Pacino în rolurile principale, film despre viața unor celebri mafioți italieni în America. Chiar la începutul filmului ,,Nașul”, Don Corleone (Marlon Brandon) zice: ,,I’m a businessman” (Sunt un om de afaceri). Așa se consideră și Mircea Zăvelcă, un om de afaceri de succes. Însă să revenim la licitația de 120 miliarde lei vechi câștigată de firma lui Zăvelcă. După anularea procesului verbal de evaluare a ofertelor de către CNSC, disperați că lucrarea în cauză nu era adjudecată de cine trebuie, cei de la ONG-ul ADI Studina – Grădinile – Brastavățu au schimbat expertul cooptat din comisie, pe Marcel Danciu din Mehedinți, cu Radu Mihai Glasu din Slatina. În jurul acestui personaj planează grave suspiciuni de fraudare a licitațiilor la care participă. I se spune ,,Pionul Otrăvit” și este unul dintre oamenii de încredere ai afaceristului Sorin Păduraru. De altfel, cei doi au fost colegi de liceu la Colegiul Ion Minulescu din Slatina. Pentru o vreme, Glasu a fost angajatul Consiliului Județean Olt, adus aici de baronul Marin Ionică, unde a fost coleg și cu Marian Chitea, fiul fostului securist Chitea, la Departamentul Fonduri europene. În 2009, pentru câteva luni, datorită faptului că are rădăcini în Corabia, pe filiera Toma Longin Cococi – Șova, mutare aprobată atunci și de senatorul Ion Toma, fostul lider al organizației PSD Olt, Radu Glasu Mihai ajunge la Ministerul Transporturilor. După pierderea guvernării, Glasu revine în Slatina, la Departamentul Achiziții publice din cadrul CAO Olt. Și din această poziție se spune că Mihai Glasu ar fi dat o mână de ajutor firmei CONDOR PĂDURARU să câștige licitații la Compania de Apă Olt. Coincidență sau nu, după introducerea în comisie a expertului Radu Mihai Glasu de către cei de la ADI Studina – Grădinile – Brastavățu, licitația a fost câștigată de cine trebuie, adică de PADRINO SRL. Și dacă această manevră este o simplă coincidență, atunci cum rămîne cu cele două licitații ținute de primăria orașului Balș în data de 26 iulie 2018, la câteva luni distanță de licitația de la ADI Studina – Grădinile – Brastavățu, și câștigate tot de firma PADRINO SRL? În cele două licitații:,,Servicii de proiectare tehnică și execuție lucrări în cadrul proiectului: refacere rampe acces în vederea restabilirii circulației pe podul situat pe Dj 645 Balș – Măinești – în valoare de 1013.253 lei, și ,,Servicii de proiectare tehnică și execuție lucrări în cadrul proiectului: construire pod nou în vederea restabilirii circulației pe drumul DC 1 Balș – Spineni, oraș balș, județul Olt – în sumă de 989.145 lei”, expert cooptat, prin firma NEW ALTERNATIVE AFFAIRS TOURISM CONSULTING SRL, a fost nimeni altul decât Radu Mihai Glasu. Simplă coincidență, nu?!