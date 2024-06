Un vâlcean, condamnat la o pedeapsă de 1 an și 9 luni închisoare pentru fraudare de fonduri europene

duminică, 16 iunie 2024

Prin sentința penală nr. 36 din 13.03.2024 definitivă prin neapelare la data de 01.04.2024 Tribunalul Vâlcea a hotărât condamnarea inculpatului R.T.O. la o pedeapsă de un an și 9 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte, sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și tentativă la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte, sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene. În cazul acestui inculpat, instanța a ținut cont la stabilirea pedepsei, de prevederile articolului privind acordul de recunoaștere a vinovăției, potrivit căruia, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime. Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei comunei Pietrari, jud. Vâlcea. Constată recuperat prejudiciul în cuantum de 12.868,81 lei. Obligă pe inculpat la plata dobânzilor și penalităților prevăzute de Codul de procedură fiscală, calculate de la data efectuării fiecărei plăți și până la data de 06.02.2024 către partea civilă Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Dispune restabilirea situației anterioare, prin anularea înscrisurilor cu conținut nereal. Obligă inculpatul la plata sumei de 2.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

În luna decembrie 2023, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui inculpat în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de: folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte, sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene; tentativă la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte, sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: în cursul anului 2020, în contextul solicitării unui sprijin financiar acordat sectorului apicol, inculpatul ar fi depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură mai multe documente false (cerere de plată, facturi etc.), obținând ulterior pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum de 12.869 lei. În aceeași manieră ar fi procedat inculpatul și in anul 2021, dar cererea acestuia a fost refuzată la plată. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma menționată mai sus. În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii.