Afaceri dubioase la primăria comunei Măciuca! Primarul DAMILA, Mugurel Marcoianu, dezmat pe banii publici ai localitatii!

sâmbătă, 1 iunie 2024

Mugurel Marcoianu, primarul din Maciuca, omul de casa al familiei Nitu (Damila) s-a specializat in " afaceri și management", în asa fel încât, de vreo 50.000 euro ne-a promovat internetul și ne-a creat o platformă online de vreo 20 000 euro, a cumpărat mască chirurgicala de 600 euro , etc , etc ...Citiți in continuare și UIMITI-VA!

Își susțin doar afacerile din spatele primăriei, nicidecum interesele cetățenilor!

Pentru că se apropia campania electorală care costă, primarul liberal Mugurel Marcoianu a redirecționat:

● la data de 15 martie 2024 sumele de 54.000, 00 euro și 50.000 euro către

SERENMAR PROJECT BUCUREȘTI pentru “Realizarea studiului de fezabilitate” și

“Servicii de consultanta, în vederea accesării fondurilor apă “ .

● la data de 27 martie 2024 suma de 10.424 euro către REMSERVICE MACIUCA

pentru “Reparatii drumuri in comuna Măciuca”

● la data de 16 aprilie 2024 suma de 6000 euro catre POPA A GHEORGHE

DRĂGĂȘANI “Asistență tehnica diriginte de șantier pentru lucrări publice”

● la data de 22 aprilie 2024 suma de 5000 euro pentru “Consultanta proiecte cu

finanțare prin GAL TINUTUL VINULUI” pentru comuna Măciuca

● la data de 10 mai 2024 suma de 13.537, 80 euro către SISTEM CAD CONSULTING

ILFOV pentru “Servicii de cadastru”

● la data de 10 mai 2024 suma de 4894 euro pentru DEACONU CATALIN BIROU RM

VALCEA pentru “Servicii cadastru”

● la data de 10 mai 2024 suma de 13.466,80 pentru TOPO BEST CAD CONSULTING

VALCEA pentru “Ridicări topo pe sector cadastral “

In ciuda faptului că a dublat numărul de persoane angajate nejustificat care ar

trebui sa știe să lucreze pe calculator , în ciuda faptului că primarul este specializat in

întocmirea proiectelor pentru finanțări cu fonduri europene nerambursabile,în ciuda faptului

că deși există calculatoare în toate birourile și a mai achiziționat , în plus ,4 laptopuri de la

EXPRES SOFT SOLUTION VALCEA in valoare de 380 euro , 1545,6 euro, 789 euro și

1823,2 euro la datele de 30 aprilie 2017, 30 octombrie 2019, 13 mai 2022 și 29 decembrie

2021 , primăria a plătit pentru “Consultanta scriere și depunere proiect “ suma de 26.000 ,

00 euro către REI INTERNATIONAL CONSULTING BUCURESTI ( 2 februarie 2023 ) ,

pentru “Servicii de scriere și depunere Cerere finanțare “ suma de 10.000, 00 euro către

PFA TATARANU LIANA CRAIOVA ( 16 ianuarie 2024) și pentru “ Servicii de scriere și

depunere cerere finanțare” suma de 6000, 00 euro către CREATIVE EXCELENTE ALBA

IULIA ( 10 martie 2023) .

Pentru a justifica angajările ,a mai înființat un compartiment “ relații cu publicul” , care

este inutil pentru o localitate cu 1. 500 locuitori !!!

Pentru că așa zisele servicii de consultanta și studii de fezabilitate nu se pot măsura,

cântări sau controla, primarul Mugurel Marcoianu a găsit o cale de redirecționare a bugetului

primăriei către firme de consultanță , cu care lucrează de fapt GAL TINUTUL VINULUI , și anume: “Servicii VIVA SCIM “ 504

euro ( 27 februarie 2024) către VIVA CONTROL VASLUI ,“Elaborarea studiu impact asupra

sănătății publice “ 2000 euro ( 14 decembrie 2023 ) către IMPACT SANATATE IASI , “

Documentație tehnică proiect cu finanțare PNRR “ 14.600 euro (20 noiembrie 2023) către A

I C.K.&V CRAIOVA, “ Elaborare studiu de fezabilitate panouri fotovoltaice in valoare de

9000 euro către RED SICKET IASI ( 14 martie 2023) ,“Consultanta in domeniul serviciilor

sociale” 5 000 euro ( 16 noiembrie 2022), “Servicii consultanta in domeniul achizițiilor 2000

euro ( 2 octombrie 2022) către GRAVAS CRAIOVA , “Servicii obținere certificat urbanism 14.000 euro ( 10 august ) către BATAR PROCONSTRUCT PITEȘTI , “ Consultanta in

afaceri și management” 27.000 euro ( 4 iulie 2023) la BARLA JUDETUL ARGES, “Servicii

de consultanta in domeniul achizițiilor” 1000 euro ( 3 iulie 2023) la GRAVAS CRAIOVA,

“Elaborare studiu fezabilitate” 9000 euro ( 12 mai 2023) la CRISBO DOLJ, “ Servicii

generale consultanta proiect” 9000 euro ( 28 aprilie 2023) la DEC VISION DOLJ , “Cerere

finanțare consultanta in afaceri” 10.000 euro ( 21 decembrie 2023) la ECO RURAL

CONSULTING CRAIOVA, “ Servicii de elaborare studiu” 4000 euro ( 8 octombrie) 2021) la

CREATIVA EXCELLENTE ALBA IULIA, “Servicii de consiliere profesionala POCU “ 11.583

euro la ASCENDO VALCEA ( 13 septembrie 2021) , “ Studiu de fezabilitate înființarea

sistemului de canalizare” în valoare de 15.000 euro către TERRA SOLUTION BUCUREȘTI

( 24 martie 2021) , etc , etc .

Cultul personalitatii "marcoiene", intretinut cu mii de euro, bani publici!

Credeați că articolele și emisiunile difuzate numai “ de bine “ despre activitatea

primarului sunt gratuite? Nu! Are primăria fonduri sa plătească și presa: peste 10.000 de euro (50.000 lei noi!) a alocat Marcoianu pentru intretinerea "cultului personalitatii"!

Deși o sirena nouă pentru instituții costa in jur de câteva sute de euro, știți cât a plătit

primăria la ELSERV VALCEA la data de 12 octombrie 2017 pentru repararea sirenei ?

1419 EURO!!!

Stim toți că serviciile de internet sunt gestionate de companiile de telefonie mobila. Cu

toate acestea, la data de 07 aprilie 2021 primăria a achitat suma de 11.800 euro către TNT

COMPUTERS SIBIU pentru “ciudățenii” și anume: “Promovarea conectivității la internet in

comunitățile rurale”

De asemenea, la data de 02 septembrie 2021 primăria a acceptat să plătească suma

de 9.900 euro către DIGITAL IMPRESO GURA VĂI VÂLCEA pentru “ Crearea unei

platforme sociale online” , alta “ciudățenie”!!!

Știați că , primăria a cumpărat o DACIA JOGGER EXPRESSION ECO - G10O cu

șapte locuri , noua -nouta ,în valoare de 16.472 euro la data de 07 septembrie 202_ , o

remorca auto in valoare de 536 euro la data de 29 martie 2018 și a doua remorca auto in

valoare de 2403 euro la data de 1 august 2022 , cine se folosește de ele?

Știați că, primarul ii decontează lui Pana Ion -socrul lui Moja Adrian (finul și consilierul

personal al primarului ) , lucrări neefectuate ca de exemplu: “Extindere sistem de

alimentare cu apă în satele Maciuceni ,Zavoieni și Ștefănești “ in valoare de 3000 euro în

favoarea firmei PAN INSTAL APA (18 august 2021 ) sau pentru “ Modernizare rețea hidranți pe rețeaua de apă existenta “ in valoare de 1600 euro tot în favoarea PAN INSTAL

APA ( 16 februarie 2023) ?

ATENTIE !!! La data de 28 decembrie 2021 s-a achiziționat o masca chirurgicala faciala

de unica folosință în valoare de 600 euro de la PREMIUM CONCEPT PROIECT SRL . De

asemenea , când deja trecuse “ valul pandemiei” , adică , la data de 29.octombrie 2020 ,

primăria a achiziționat mănuși de unică folosință în valoare de 7.791,80 euro de la

BOGMAR RM.VALCEA.

Deși primăria nu a întocmit proiecte de finanțare cu fonduri europene nerambursabile

ci le-a comandat catre GAL TINUTUL VINULUI , deci , nu a realizat faptic vreun proiect , a

achiziționat materiale de papetărie pentru proiect pentru firma GAL al lui Nițu , în valoare

de 3168,40 euro ( 15 octombrie 2021) , tot de la BOGMAR RM VÂLCEA a cumpărat și

pixuri in în valoare de 213 euro , daca un pix costa 1 leu rezultă că a cumpărat 1000 de

pixuri ( 05 martie 2024) !!!

In ciuda faptului că la data de 12 octombrie 2017 s-a plătit suma de 13. 800 euro la

DOCMAN EVO SERV CHITILA ILFOV pentru “Arhivare electronică “ , că la data de 12

octombrie 2017 s-a plătit un curs de arhivar la LIFE SKILLS SRL SIBIU pentru o persoana

angajata la primărie , în valoare de 160 euro , ulterior , primăria a facturat “ Servicii de

arhivare “ la SCMB ARHIVARE SRL in valoare de 6700 euro (15 iunie 2020) , 2940 euro (

09 februarie 2021) , 3780 euro ( 26 aprilie 2021) și servicii arhivare liceu in valoare de

12.100 euro la HELIOSOLY CAZANESTI VALCEA.

Pentru reparațiile curente și capitale la stațiile de autobuz și montare cos de gunoi

s-au plătit 2018 euro ( 08 mai 2018) și 2180 euro ( 15 mai 2018 ) la EDY ROYAL

COSTESTI OLT , în condițiile în care nu fuseseră montate de mult timp și un cos de gunoi

achiziționat la data de 26 februarie 2018 de la LUBENIȚĂ SI DENISA din POTCOAVA OLT a costat 35 euro.

Voturi la taraba

ATENȚIE!!!! Primarul Mugurel Marcoianu a “si-ar fi asigurat“ voturile a unui număr de 67 de

persoane ( asistenți sociali și angajați la primărie ) , cărora le-a mărit salariile la data de 26

februarie 2024 , prin dispozițiile înregistrate la secretariatul primăriei de la numărul 24 până

la numărul 91 .