Trăsnitul Pupăză (Grig Chiroiu) este acuzat de ȘANTAJ de  mai mulți oameni de afaceri din Băile Olănești!

Așa-zisul actor Grig Chiroiu, zis Pupăză, este disperat sa-si vanda una dintre cele doua pensiuni, pe care le detine in statiunea Baile Olanesti din judetul Valcea! Pe surse am aflat ca trasnitul Pupăză ar avea datorii mari la banca si este disperat sa scape de acestea cu orice pret! Chiar si cu pretul unui santaj asupra unor oameni de afaceri din Olanesti. Ziarul de Valcea are deja declaratiile unor oameni de afaceri asupra carora Chiroiu a exercitat presiuni in repetate randuri, sa-i cumpere pensiunea, cu (ATENTIE!) un MILION DE EURO! Nici mai mult, nici mai putin! O cladire cu cateva camere de cazare, fara locuri de parcare si cu zeci de comentarii negative pe booking.com in legatura cu conditiile de cazare, lipsa parcarii, calitatea indoielnica a mancarii etc!

Pentru ca oamenii de afaceri din Olanesti l-au trimis la plimbare, Chiroiu s-a infuriat si i-a amenintat ca nu va ramane piatra pe piatra in statiune daca nu i se va cumpara pensiunea! Asa s-a exprimat Grig Chiroiu, candidat PNL la functia de primar in Olanesti!

"Trăsnitul" Pupăză, candidatul de la Olănești al liberalilor vâlceni, spune lucruri extrem de trăsnite, minciuni sfruntate! Așa-zisul actor Grig Chiroiu, decernat cu premiul Zmeura de Tinichea, in disperare electorala insira minciuni pe banda rulanta. Pentru a mia oara, Pupăza liberalilor a reluat tema expirata a izvoarelor minerale, pe care le va readuce in patrimoniul comunitatii. Chiroiu a pupăzit ca va organiza el un referendum local in acest sens! Omul este RUPT DE REALITATE sau minte cu nerusinare. 1. Izvoarele se afla in patrimoniul national, existand o concesiune legala; 2. Referendumul local este doar o goagoasa umflata, care nu are legatura cu legea si realitatea.

Oportunist si demagog, dand dovada de politicianism

Oportunist si demagog, dand dovada de politicianism, Pupăză Chiroiu sustine reintrarea izvoarelor minerale in administrarea locala a Primariei Olanesti. Liberalul candidat habar nu are ca sustine o aberatie: izvoarele nu au fost niciodată ale primariei! Bineinteles ca ipochimenul stie ca acest fapt este imposibil sa se realizeze din foarte multe considerente: Primaria Olanesti nu are cum, din punct de vedere legal, sa preia aceste izvoare, autoritatea locala NU ESTE PROPRIETARA A TERENURILOR UNDE SE AFLA IZVOARELE, nu exista autorizatia legala de la ANRM de administrare a izvoarelor etc.