Program electoral 2024-2028 al primarului PNL, Nicolae Moraru, din comuna Pietrari

marți, 14 mai 2024

P.N.L

Organizatia Comunala Pietrari

Judetul Valcea

Organizatia Locala Pietrari

Program electoral primar 2024-2028

1.Construirea si dotarea noului sediu administrativ.

2.Finalizarea noului Plan Urbanistic General al Com.Pietrari,

3.Achizitionarea prin finantare europeana a aparaturii necesare,a softurilor necesare realizarii masuratorilor cadastrale la preturi accesibile tuturor proprietarilor de imobile.

-INFRASTRUCTURA LOCALA DE TRANSPORT

-Reabilitare,modernizare,asfaltare a drumurilor clasate comunale D.C.151, din D.N 67-Pietrari de Sus –hotar Tomsani lungime 4,3 km,D.C 153 din D.N 67-Manta-Patirasti-Valea Claitei,lungime 3,3 km, si a Strazilor la Tete si La Cretu,lungime550m,proiect finantat prin P.N.I Anghel Saligny aflat deja in executie,valoare 14,5 milioane ron.

-Asfaltare Strazi:La Mielu si Groset,

-Modernizare strazi:La Buzdugan,Viezuini,La Bie,Riului-Spatele Bisericii-D.N. 67,Obstii,La Nitu,Licanu,Sub Dos,La Gavrila,Preda,Chicirla,Iustin,Bursucani.

-Modernizare si consolidare Str. Linia Noua din D.C 151 pina IN Calea Dealului.

-INFRASTRUCTURA APA SI APA UZATA

Modernizarea si extinderea sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare cu finantare din fonduri externe in toata localitatea.

Infintarea societatii de gospodarire communala pe linga Consiliul Local care sa administreze cele 2 sisteme,care va genera scaderea considerabila a pretului la apa potabila si la apa uzata.

MEDIU

Construirea INSTALATIEI DE DEZINTEGRARE MOLECULARA SI VALORIFICARE ENERGETICA A DESEURILOR(mai putin deseuri din constructii,metal si sticla) cu finantare externa,care va duce la diminuarea considerabila a taxei de salubrizare platita de populatie si agenti economici.

Asigurarea independentei energetice a tuturor cladirilor publice,a iluminatului public prin montarea de panouri fotovoltaice pe invelitoarele cladirilor,cit si prin realizarea instalatiei de dezintegrare a deseurilor menajere.

Regularizarea cursurilor de apa Valea Sarata si Girlici,a torentilor Valea Mantei,Valea Visanului,Valea Ciinelui pentru a preveni noi alunecari de terenuri.

INVATAMINT

Construirea gradinitei cu orar prelungit linga locatia Scolii Pietrari de Sus,

Eficientizarea energetica a corpurilor B,C din cadrul Scolii Gimnaziale Pietrari,

Achizitionarea unui microbus cu 18-24 locuri cu motor hybrid pentru transportul prescolarilor si al scolarilor.

Acordarea de stimulente in bani sau excursii,tabere, elevilor cu rezultate foarte bune la invatatura.

Amenajarea a 2 sali pentru servitul mesei pentru prescolarii si scolarii de la cele 2 scoli,cite 1 pentru fiecare scoala cu dotarile necesare.

CULTURA si CULTE

Finalizarea lucrarilor de reabilitare,modernizare, extindere si dotare la Centrul Cultural multifunctional Pietrari,

Infintarea unui ansamblu artistic al Com. Pietrari,

Sprijinirea in continuare cu resurse financiare si materiale in vederea largirii sferei de activitati si de realizare de noi proiecte la Biblioteca Publica Pietrari.

Acordarea de sprijin financiar celor 3 parohii din localitate,in vederea realizarii documentatiilor tehnice necesare obtinerii de fondurii nerambursabile sau guvernamentale necesare lucrarilor de consolidari,restaurare picturi si construirea capelelor funerare.

TINERET, SPORT,TURISM

Introducerea noii Sali de sport in circuitul sportiv

Mdernizarea bazei sportive cu teren de fotbal,acoperirea tribunei,refacere imprejmuiri,piste de alergare si sarituri,modernizare vestiare,grupuri sanitare si amenajarea unui cabinet medical.

Amenajarea unui teren cu suprefata multisport la Scoala din Pietrari de Sus.

Infintarea centrelor de copii si juniori pentru disciplinele fotbal,hanbal ,baschet,volei,

Achizitionarea aparatelor necesare pentru gimnastica si fitnes.

Amenajarea a 2 parcuri cu spatii verzi, terenuri de sport si locuri de joaca pentru copii.

Sprijinirea persoanelor fizice si juridice in vederea infiintarii punctelor gastronomice,a spatiilor de cazare si de servire a mesei.

SANATATE

Infintarea de noi cabinete in locatia dispensarului medical proaspat modernizat:medicina interna si cardiologie.

Infintarea cabinetului stomatologic si dotarea acestuia cu aparatura necesara la Scoala Gimnaziala Pietrari,

Acordarea in continuare de stimulente banesti pentru noii nascuti,ai caror parinti domiciliaza in Com. Pietrari.

TIRG SAPTAMINAL

Infintarea sectorului de animale si pasari vii in vederea comercializarii acestora

Modernizarea sectorului de alimentatie publica,racordare la apa si la reteaua de canalizare ape menajere uzate.

Amenajarea unui cabinet sanitar-veterinar pentru controlul calitatii alimentelor si al sanatatii animalelor in tirgul saptaminal

Dotarea pietei agroalimentare cu vitrine frigorifice pentru comercializare lactate-brinzeturi,peste,carne.

22.Acordarea de stimulente financiare pentru noii nascuti ai caror parinti domiciliaza in Com. Pietrari

DISTRIBUTIE GAZE

Infintarea retelelor inteligene de distributie a gazelor naturale in com. Pietrari,pentru care s-au repartizat Com. Pietrari prin P.N.I Anghl Saligny 6,4 milioane ron.

Crearea a cel putin 20 locuri de munca prin infiintarea societatii de pe linga Consiliul Local, care va administra sistemele publice de alimentare cu apa si canalizare,instalatia de dezintegrare a deseurilor menajere,tirgul saptaminal,baza sportiva,sala sport,iluminat public.

REALIZARI

Infrastructura de transport

Modernizare si asfaltare drumuri de interes local,Str. Bucheni-Brandesti,Str.Panesti,Str. La Dinitoiu,Coastele Cernii,Moara Maritei,Valea Scolii,La Teiu,

Construire trotuar pietonal dealungul D.N 67 de la monument la limita Com. Barbatesti,

Refacere drumuri calamitate de precipitatii,Spatele Morii-Crucea de Piatra,Str.Malul Alb,

LUCRARI IN PRIMA URGENTA

Realizarea apararilor de maluri prin construirea de ziduri din beton pe Parul Valea Sarata in punctele La Barbu si la Buruiana,

Realizarea zidului de sprijin din beton pe Str.Malul Alb.

Rfacere conducta canalizare rupta de viiturie Raului Otasau in Punctul Moara Miroiului.

SPORT

Construire sala sport in Satul Pietrari de Sus,Com.Pietrari, finantator M.Dezvoltarii prin Compania Nationala de Investitii.

Infintarea A.C.S VIITORUL PIETRARI cu personalitate juridica.

SANATATE

Reabilitare,modernizare si dotare Dispensar Uman in Satul Pietrari,Com. Pietrari

INVATAMINT,BIBLIOTECA

Construire si dotare Scoala Gimnaziala in Satul Pietrari,Com. Pietrari.

Am asigurat Stimularea elevilor premianti ai Scolii Gimnaziale Pietrari cu sume banesti,cit si prin organizarea de excursii gratuite pentru acestia.

Am reusit includerea Scolii Gimnaziale Pietrari in Programul guvernamental MASA SANATOASA.

Am reusit sa sustin financiar partea de cofinantare pentru derularea proiectelor inclusive a celor de mobilitate,cu finantare internationala(ERASMUS)cu participare internationala prin care reprezentanti ai localitatii noastre cadre didactice3 si elevi de gimnaziu au participat la actiuni si schimburi de experiente cu omologii lor din tari ca:Anglia,Turcia,Polonia,Italia.

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA

Am reusit dotarea serviciului cu o autospeciala pentru stingerea incendiilor tip U.T.V,cu finantare din fonduri europene si din bugetul local.

TIRG SAPTAMINAL

Am reusit construirea si dotarea Obiectivului Piata Agroalimentara in Com. Pietrari.

Contracte de finantare si finantari obtinute.

1.Modernizare si asfaltare drumuri comunale clasate in Com. Pietrari,14,5 miloane RON,proiect aflat in derulare,finantare P.N.I. Anghel Saligny.

2.Modernizare infrastructura T.I.C.,component C-10 P.N.R.R=2milioane RON,fonduri nerambursabile.

3.Dotare cu mobilier scolar si infiintarea cabinete scolare la Scoala Gimnaziala Pietrari =830 mii RON,finantare,P.N.R.R component C-16 fonduri nerambursabile

4.Infintare retele inteligente pentru distributia gazelor natural- in Com. Pietrari,=6,4 milioane RON,finantare P.N.I Anghel Saligny.

P.N.L

Organizatia Comunala Pietrari

Judetul Vilcea

Tabel nominal cu candidatii pentru functia de consilier local

Nr. Crt. Numele si Prenumele Apartenenta politica 1 Moraru Nicolae p.n.l-economist 2 Stefaneanu Vasile Daniel p.n.l-economist 3 Radescu Gheorghe p.n.l-tehn.agronom 4 Barbu Valerian p.n.l-tehn.veterinar 5 Ionescu Constantin p.n.l-profesor 6 Marinoiu Ion Dorian p.n.l-lacatus-mecanic 7 Sandoiu Constantin p.n.l-economist 8 Avanu Bogdan Dumitru p.n.l-profesor 9 Manu Iulia p.n.l-Economist 10 Moghina Gheorghe p.n.l-Instalator-sanitar 11 Apostolescu Nicolae Elvis Economist 12 Moghina Ioana p.n.l-operator chimist 13 Neamtu Cristinel p.n.l- mecanic 14 Apostolescu Monica p.n.l operator-chimist

Votati pentru continuitate, votati experienta si seriozitatea!

Articol comandat de PNL - Organizatia Judeteana Valcea, realizat de SC Vila Press SRL, CMF: 21240015.