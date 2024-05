Toate materialele de propaganda electorala aflate in spatiul public ar fi trebuit indepartate vineri, 10 mai, pana la ora 00.00, momentul inceperii campaniei electorale pentru alegerile locale din 9 iunie, a anuntat joi vicepresedintele AEP, potrivit Agerpres. Este campanie electorala si sunt interzise atat bannerele sau spectacolele oranizate de candidati, cat si oferirea de galeti sau pixuri.

"Interesul nostru, ca AEP, este ca toti competitorii electorali aflati in momentul de fata in competitia pentru alegerile locale sa stie ca in aceasta noapte trebuie sa dispara toate materialele de propaganda electorala aflate in spatiul public la aceasta ora. Incepand cu ora 00.00, toate aceste materiale pe care le vedeti in spatiul public sunt interzise, permise fiind doar afisele electorale cu dimensiunile stabilite de lege", conferinta de presa AEP.

El a adaugat ca amenzile, in prima faza, sunt aplicate de politia locala si jandarmerie si sunt cuprinse intre 600 si 1.000 de lei.

De asemenea, AEP poate aplica amenzi in baza legii finantarii campaniilor electorale, pe baza sesizarilor si autosesizarilor, sanctiuni care pleaca de la 15.000 de lei si pot ajunge pana la 50.000 de lei.

S-a mentionat ca orice persoana poate face sesizari, iar politia si jandarmeria confisca aceste bunuri.

Potrivit Ghidului finantarii campaniei electorale, singurele materiale de propaganda electorala permise sunt:

afise electorale cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latura si 350 mm cealalta latura;

afisele electorale prin care se convoaca o reuniune electorala vor avea 400 mm o latura si 250 mm cealalta latura si vor fi amplasate in locurile speciale pentru afisaj;

materiale de propaganda electorala audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuala;

publicitate in presa scrisa;

materiale de propaganda electorala online;

brosuri, pliante si alte materiale tiparite.

In campania electorala pentru alegerile locale sunt interzise urmatoarele forme de publicitate electorala:

bannere,

mesh-uri,

panouri publicitare mobile,

steaguri publicitare

ecrane publicitare,

panouri publicitare fixe sau mobile,

publicitate luminoasa,

publicitate pe vehicule,

vehiculele inscriptionate cu sloganuri de campanie,

vehiculele care difuzeaza materiale audio,

spectacole,

serbari,

focuri de artificii etc.

De asemenea, candidatilor le este interzisa achizitionarea, oferirea, distribuirea sau darea, in mod direct sau indirect, a pixurilor, a canilor, a ceasurilor, a tricourilor, a jachetelor, gecilor, impermeabilelor, pelerinelor, vestelor, sepcilor, a caciulilor, fularelor, sacoselor, pungilor, umbrelelor, a galetilor, brichetelor, chibriturilor, produselor alimentare, a produselor alcoolice, a tigarilor si a altor produse asemenea.

Data de 13 mai este si ultima zi in care se pot deschide conturile bancare pentru campania electorala, operatiune ce poate fi realizata numai in conditiile inregistrarii prealabile la AEP a mandatarilor financiari.

Ziua de 8 iunie, ora 07.00, cand se incheie campania electorala, este data limita pentru primirea contributiilor electorale si angajarea cheltuielilor electorale.

Data limita pentru depunerea rapoartelor detaliate ale veniturilor si cheltuielilor electorale este 21 iunie, iar 6 iulie data limita pentru plata cheltuielilor electorale si pentru depunerea cererilor de rambursare.

AEP mentioneaza intr-un comunicat transmis joi ca, potrivit legii 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, evidenta contributiilor si a cheltuielilor pentru campania electorala apartinand partidelor politice si candidatilor independenti este organizata exclusiv de catre mandatari financiari.

Mandatarul financiar coordonator deschide pentru partid un cont bancar central pentru campania electorala; depune in timpul campaniei electorale lista conturilor bancare utilizate; declara la AEP, in termen de 5 zile de la data efectuarii transferului, fondurile care au fost primite in contul bancar central pentru campania electorala si fondurile pe care le-a transferat din contul central in conturile judetene sau de sector.

Mandatarul financiar teritorial are urmatoarele obligatii in cadrul campaniei electorale pentru alegerile locale: deschide pentru partid un cont bancar pentru campania electorala la nivel judetean, la nivel de sector/ la nivelul municipiului Bucuresti; poate depune contributiile candidatilor in conturile bancare deschise pentru campania electorala; la depunerea contributiei electorale verifica si inregistreaza contributorul; efectueaza operatiunile de plati din contul bancar deschis pentru campania electorala la nivelul sau de competenta; restituie candidatilor, in termen de 120 de zile de la data alegerilor, sumele rambursate si sumele necheltuite.