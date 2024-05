Nicolae Sărdărescu (PSD) continuă munca la Primăria Horezu

Social-democratul este decis ca lucrurile bune să continue:

„Am ajuns în anul 2024, după aproximativ opt ani de când ocup funcția de primar. În toți acești ani am depus toate eforturile, fără nici o zi de concediu, fără plimbări sau timp pierdut cu alte activități, pentru a obține finanțări, în special europene, în vederea dezvoltării orașului Horezu. Acest lucru a fost posibil lucrând permanent, de multe ori și în zilele de sâmbătă și duminică, împreună cu echipa de implementare a proiectelor europene, echipă formată din angajați ai Primăriei Orașului Horezu. Astfel, dacă în perioada 2016 – 2020 am reușit să atragem fonduri europene în valoare de 45.181.868,08 lei, fonduri guvernamentale în valoare de 57.800.528,00 lei și am alocat fonduri proprii în cuantum de 17.435.687,78 lei, în cel de-al doilea mandat (2020-2024) am reușit să atragem fonduri europene în valoare de 568.764.091,42 lei, fonduri guvernamentale în valoare de 388.316.729,20 lei și am alocat fonduri proprii în cuantum de 31.674.480,90 lei pentru realizarea proiectelor necesare dezvoltării orașului nostru. Toți acești bani au mers și merg în proiecte de mare anvergură pentru comunitatea noastră, spre exemplu: electrificarea zonei montane Vârful lui Roman – 45 milioane de euro, Varianta Ocolitoare a orașului Horezu – 42 milioane de euro, distribuția de gaze – 12 milioane de euro, achiziție autobuze electrice – 2,3 milioane de euro, construcție cinci blocuri de locuințe – 4,3 milioane de euro, lucrări de combatere a eroziunii solului, amenajarea terenurilor alunecate și eliminarea excesului de umiditate – 5 milioane de euro, aparatură și echipamente medicale la Spitalul Orășenesc Horezu – 10 milioane de euro, etc. Toate aceste investiții, împreună cu investițiile private aflate în lucru, dar și cele care urmează să fie implementate, vor transforma substanțial orașul Horezu într-un oraș european cu un înalt nivel de dezvoltare. Atât în primul mandat, cât și în cel de-al doilea mandat am urmărit ca nivelul taxelor și impozitelor locale să nu îngreuneze bugetele locuitorilor orașului Horezu, motiv pentru care creșterile anuale ale acestora au fost minimale. Din situația centralizată a nivelului taxelor și impozitelor celor nouă orașe ale județului Vâlcea, rezultă faptul că orașul Horezu are cele mai mici taxe și impozite la nivelul anului 2024. Ca urmare a investițiilor publice și private, orașul Horezu este, după Municipiul Râmnicu Vâlcea, unitatea publică care funcționează din resurse proprii, fără finanțări de la bugetul de stat. În plus, are cel mai mare produs intern brut (PIB) pe cap de locuitor din toate localitățile din județul Vâlcea, acesta fiind încă un motiv pentru care orașul Horezu este foarte interesant pentru investitori.

Pe lângă atragerea fondurilor europene în vederea dezvoltării orașului Horezu, o preocupare majoră a constituit-o aspectele de natură juridică, îndeosebi cele legate de patrimoniul public al unității administrativ-teritoriale Horezu. Așa cum știți, în mod nelegal, cu concursul unor angajați ai Primăriei Orașului Horezu – inclusiv al unui fost primar, o societate comercială din orașul Horezu și-a însușit terenuri și construcții, toate de interes public, respectiv: 17 apartamente, Stația de epurare și două hectare de teren, cele două centrale termice și Stația de apă Bârzoteni cu terenurile aferente acestora. După șase ani de procese am reușit până în prezent să câștigăm la Înalta Curte de Casație și Justiție și la Curtea de Apel Pitești atât patrimoniul legat de apartamente, cât și Stația de epurare și cele două hectare de teren. Suntem în continuare în proces pentru Stația de apă de la Bârzoteni și cele două centrale termice, cu terenurile aferente. Sunt convins că vom câștiga și aceste ultime bunuri deoarece dreptatea este de partea noastră. Așa cum ați observat, în toți cei opt ani de când sunt primar, ușa biroului meu a fost deschisă întotdeauna (fără a stabili un program de audiență) și v-am primit de fiecare dată, discutând problemele pe care mi le-ați prezentat și, în marea lor majoritate, am găsit soluții pentru rezolvare. Mai sunt multe lucruri de făcut și așteptările din partea dumneavoastră sunt mari, dar în același timp sunt convins că împreună cu dumneavoastră putem rezolva cele mai multe dintre acestea. Așa cum am spus-o și în urmă cu patru ani, cred în orașul Horezu și în locuitorii acestuia și îmi doresc foarte mult ca localitatea noastră să fie un reper la nivel de dezvoltare, la nivel județean și național. Vă rog să-mi acordați în continuare încrederea dumneavoastră și să fiți convinși de faptul că nu voi permite niciodată, cu bună știință, să vă înșel așteptările.

În calitate de primar al orașului Horezu, în numele comunității orașului nostru, îi mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, pentru ajutorul financiar acordat în cofinanțarea proiectelor și pentru sprijinul asigurat prin Direcția Generală de Programe și Relații Externe a Consiliului Județean Vâlcea în accesarea fondurilor europene. Cu cea mai profundă recunoștință și respect, Nicolae Sărdărescu, Primarul orașului Horezu. „

Proiecte cu duiumul

Despre realiările primarului Sărdărescu se poate scrie un adevărat studio de caz, unul stufos care să îi ajute pe alți edili din Vâlcea și nu numai. Iată câteva dintre ele:

– Construire adăpost pentru câinii fără stăpân

– Înființare Centru Local Integrat pentru situații de urgență

– Înființare centru de dezvoltarea activităților sociale și socio-medicale în satul Romanii de Sus, Cătunul Săliște

– Construire creșă ”Pomul Vieții”

– Reabilitare și modernizare Grădiniță cu Program Prelungit cu 10 săli de grupă, nr.1

– Reabilitare, modernizare și dotare corp B, corp C și sala de sport din cadrul Liceului “Constantin Brâncoveanu”

– Construire centru cultural Olari

– Sală de sport cu tribună de 180 de locuri în orașul Horezu, punctul “Treapturi”

– Consolidarea capacităţii Liceului „Constantin Brâncoveanu” şi a structurilor arondate acestuia

– Întărirea capacității Spitalului Orășenesc Horezu de gestionare a crizei sanitare COVID-19

– Lucrări refacere îmbrăcăminte asfalt BAPC 16 cu grosimea de 5 cm pe strada Neagota pe zona cuprinsa între intersecția Strada Mănăstirii și intersecție Strada Bivolărie

– Lucrări de întreținere a sistemului rutier pe DC143 Horezu-Olari-Tănăsești, pe o lungime de 900,00 ml și lățime de 3,20 m, în zona satului Tănăsești

– Lucrări de refacere sistem rutier pe strada Gulimani, sat Râmesti

– Lucrări de asfaltare pe strada Urșani

– Lucrări de asfaltare și consolidări pe strada Mihai Eminescu

– Lucrări de asfaltare pe strada Romani

– Lucrări de asfaltare pe strada Aricești

– Reabilitare și punere în siguranță DC 147A, afectat în urma calamităților din perioada 11-12 iunie 2021

– Centura ocolitoare – Centura ocolitoare a orașului Horezu va avea 3,696 km, va porni din DN Târgu Jiu – Râmnicu Vâlcea în zona comunei Măldărești și va reintra în DN 67 la intersecția cu DJ 669. Proiectul are ca scop realizarea unei variante de ocolire care să scoată traficul greu și de tranzit din orașul Horezu conducând la reducerea timpului de deplasare, sporirea capacităţii de circulaţie la intrările și ieșirile din localitate

– Lucrări de sistematizare pe verticală Târg săptămânal

– Lucrări asfaltare – etapa II în noul amplasament al Târgului Săptămânal

– Lucrări sistematizare curte Parohia Râmești

– Lucrări amenajare spații verzi pe strada Mircea cel Bătrân (faleză)

– Lucrări de împrejmuirea și refacerea rigolelor pentru obiectivul “Înfiiințarea centrului de dezvoltare a activităților sociale și socio-medicale în Satul Romanii de Sus, Cătunul Săliște

– Lucrări de amenajare parcare și zid sprijin, colectare și evacuare ape pluviale și Racordare la utilități (apă, canalizare, energie electrică) – Centru Cultural Olari

Execuție lucrări de amenajare peisagistică în Parcul Zona Centrală Horezu

– Reabilitare si modernizare sediul Primarie

– Lucrări de reparații parcare blocuri G, M și ANL în suprafață de 1500 mp

– Reabilitare rețea de alimentare cu apă strada Olari

– Construire piață agro-alimentară

– Reabilitare, modernizare și extindere sistem de iluminat public

– Extindere rețea electrică de distribuție publică, orașul Horezu, zona Varful lui Roman – Izvoarele Pleșei, județul Vâlcea

– Instalare de noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de tip solar pentru autoconsum

– Înfiiințarea și dotarea cu autobuze nepoluante a serviciului public de transport local

– Elaborare în format GIS a documentației de amenajare a teritoriului și urbanism PMUD al orașului

– Înfiinţare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale

– Extinderea, dotarea și modernizarea ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Horezu

Urmează încă patru ani de realizări

Planurile pentru următorul mandat sunt spectaculoase. Iată câteva dintre proiectele care urmează să fie implementate:

– Reabilitare și modernizare străzi, drumuri comunale și trotuare

– Amenajarea drumului Horezu – Olari – Tănăsești – Poiana Rotundă – Vârful lui Roman

– Reabilitare și modernizare cale de acces Sat de vacanță „Vârful lui Roman” pe traseul Horezu Romanii de Sus – Lunga

– Amenajare și reabilitare parcări

– Extinderea și reabilitarea sistemului de apă potabilă și canalizare (de la captare până la epurare pe întreg procesul tehnologic)

– Regularizare și apărări de maluri pe râurile Luncavăț, Bistricioara și Urșani;

– Amenajare și reabilitare izlazuri

– Creșterea exigenței conducerii Spitalului Orășenesc Horezu în cazurile de încălcare a codului deontologic și a regulamentului interior pentru personalul medical

– Creșterea nivelului de pregătire și respectarea deontologiei profesionale, în special la personalul cu studii medii, astfel încât pacienții unității de sănătate să se simtă respectați și tratați corespunzător;

– Continuarea angajării în cadrul Spitalului Orășenesc Horezu de medici specialiști

– Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea cu aparatură și echipamente medicale a Spitalului Orășenesc Horezu

– Finalizarea lucrărilor la blocul care este în lucru în curtea spitalului orășenesc Horezu și repartizarea celor 22 de locuințe (19 apartamente și 3 garsoniere) medicilor care își desfășoară activitatea în spital

– Construirea de locuințe NZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ

– Colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile

– Creșterea și dezvoltarea și operaționalizarea Parcului industrial „Treapt„

– Achiziția unui sistem de transport pentru turiștii care frecventează obiectivele turistice de pe raza orașului

– Amenajare spații de agrement (pârtie de schi, transport pe cablu etc.) în Satul de vacanță „Vârful lui Roman”

– Amenajarea și marcarea de trasee turistice în zona montană

– Construirea, amenajarea și dotarea de adăposturi, refugii în zona montană a orașului

– Restaurarea, conservarea, și protecția monumentelor istorice

– Amenajarea și dotarea zonei de picnic din satul Romanii de Sus

Colectivul Primăriei Horezu care a făcut posibile investițiile și care va pune umărul la implementarea proiectelor viitoare:

Andreescu Adrian

Avanu Emilia Raluca

Bușe Ion Aurelian

Cozoș Oana Raluca

Drăgănescu Robert

Ilie Matei Adriana Claudia

Munteanu Ionela

Munteanu Vasile

Neagu Steliana Luiza

Obadă Elena Mădălina Obadă

Ciortan Ion

Ogrezeanu Nicolae Ovidiu

Orleanu Elena Cristina

Orleanu Petre Marcel Pîrvu

Obadă Marinescu

Alexandru Pîrvu

Obadă Marinescu Irena

Rada Ioana Mariana

Stan Ion Cosmin

Tărtăreanu Angela

