Învățătoarea din Vâlcea, Iuliana Demetrescu, a ajuns arbitru FIFA. A arbitrat meciuri în Superligă și cupele europene, inclusiv Champions League

vineri, 17 mai 2024

Iuliana Demetrescu, ajunsă arbitru FIFA: „Mi-e dor de energia bună pe care ți-o dau copiii”

Iuliana Demetrescu este arbitru internațional cu meciuri în Superligă și cupele europene, inclusiv Champions League feminin. Până acum doi ani a fost învățătoare în Râmnicu Vâlcea, dar acum se concentrează pe cariera de arbitru. Iuliana a fost invitata emisiunii „La feminin”, de pe GSP.RO și a vorbit cu emoție despre toți pașii pe care i-a făcut în cariera. „În copilărie am făcut handbal, vicecampioane naționale cu Chimia Râmnicu Vâlcea. Am avut o operație de menisc după care mi-am revenit foarte bine. Am renunțat și m-am îndreptat spre arbitraj”, spune Iuliana. Iuliana Demetrescu, învățătoarea care s-a dedicat arbitrajului Prin prisma meseriei sale, Iuliana călătorește foarte mult. „Este foarte frumos! Te bucuri de multe lucruri, întâlnești mulți oameni, vezi lucruri și locuri noi. Este un avantaj. Câteodată este obositor că pleci de dimineață și poate ajungi seara. Niciodată nu va fi ceva doar cu avantaje sau dacă va fi doar cu avantaj, atunci este un semn de întrebare”, recunoaște aceasta la emisiunea „La feminin”. Până acum doi ani, Iuliana a fost învățătoare la Vâlcea, dar renunțat pentru a se dedica fotbalului. „Cumva, din păcate, pot spune că într-adevăr îmi este foarte dor de de școală. Mi-e dor de energia bună pe care ți-o dau copiii. Mă umpleam de energie de la ei. Acesta este cel de-al doilea an în care nu profesez. Am parcă un gol… Sper să mă întorc pentru că am făcut-o cu bucurie”, spune Iuliana Demetrescu, conform libertatea.ro

De curând, Iuliana s-a aflat la centru la partida Chelsea – Barcelona, pe Stamford Bridge, una dintre semifinalele UEFA Womens Champions League. „O experiență foarte frumoasă, foarte interesantă, din care am multe lucruri de învățat. M-am bucurat să primesc această încredere din partea membrilor comisiei UEFA. Sper că i-am făcut mândri cumva și că am reprezentat țara cu mândrie”, dezvăluie arbitrul din Vâlcea. Care recunoaște că „nu am avut niciodată un arbitru model. În sensul că nu am vrut să copiez niciodată pe nimeni. Întotdeauna am urmărit și am luat de la arbitri lucrurile care mi-au plăcut. Lucruri pe care le-am considerat că mă pot ajuta pe mine. Să mă dezvolt ca arbitru, ca om”.