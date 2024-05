vineri, 31 mai 2024

#DAMILA dă cu o mână și ia înapoi cu doua!

FRATII NITU CAMPIONI LA CAPUSAREA PRIMARIEI MACIUCA

Primarul Mugurel Marcoianu in timpul celor 2 mandate a solicitat fonduril europene

nerambursabile doar pentru construcții clădiri , specialitatea firmelor fraților Nitu, de altfel

toate realizate de caracatița Nițu si anume :

1) “ Extindere, reabilitare și dotare dispensar medical sat Oveselu, comuna Măciuca, județul

Vâlcea” în valoare de. 122,412 euro , atribuită prin licitație publică la data de 01 octombrie

2018 firmei DAMILA “ .

ATENTIE !!! Mai exista o firma CERBOCON RM VALCEA căreia primăria Măciuca i-a

atribuit prin licitație publică suma de 247.346 lei “ la data de 09 martie 2023 tot pentru

“Extinderea , reabilitare și dotarea dinspensar medical Oveselu “. Așadar , cu suma totală

de 369 .758 lei , 00 euro, suma cu care se putea construi clădirea de la fundație

,DAMILA și CERBOCON au construit DOAR un spatiu pentru centrala termica, au montat o

centrala termica și au mai vopsit pereții exteriori la dispensarul din Oveselu , care de fapt a

mai fost reabilitat odată din bugetul primăriei în timpul mandatului lui Vaduva Nicolae.

2)“ Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical uman sat Ștefănești , comuna

Măciuca “ in valoare de 87.349 ,40 euro , a fost atribuită firmei DAMILA ,care se știa de

la bun inceput că nu va funcționa , pentru că nu se găsește nici măcar un medic care

sa înlocuiască medicul de familie Nicolăescu Lucia ,care trebuia să se pensioneze in

urma cu doi ani .

3) Lucrarea pentru obiectivul de investiții “ Complexul de servicii sociale pentru persoane

vârstnice în comuna Măciuca” a fost atribuită firmei REMSERVICE, patron Nițu Laurențiu

Nicolae prin două licitații publice : una in valoare de 773.041 euro la data de 20 aprilie 2022

și a doua in valoare de 923.418, 80 euro la data de 12 ianuarie 2023 .

Tot pentru acest obiectiv a mai fost atribuită suma de 110.956,40 euro tot firmei

CERBOCON RM VALCEA , la data de 10 octombrie 2020.

Sunteți de acord cu mine căci cu suma totală de 1 .876. 375 euro ( un milion optsute

șaptezeci si șase euro) atribuită pentru construirea centrului pentru persoane vârstnice se

putea construi clădireaa de la fundație ?

Mai mult decât atât, centrul pentru persoane vârstnice , deși a fost finalizat de foarte mult

timp , nu a inceput activitatea pentru că primarul Mugurel Marcoianu așteaptă să-l voteze un

sfert din locuitorii comunei cărora le-a promis că-i va angaja , după care , poate să angajeze

și persoane care nu locuiesc în comuna Măciuca, așa cum a angajat și la primărie .

ATENTIE !!! Prin firma CERBOCON RM VALCEA , primăria a reabilitat în secret și

Centrul multifuncțional ( unde a fost sediul primăriei și al poștei ) , și stă închis , care știu

că se află pe terenul fraților Nițu , Interesant că aceasta lucrare nu apare la licitațiile

primăriei Măciuca , ci am găsit -o pe site-ul firmei CERBOCON la capitolul “ Prezentare

lucrări “ . Se pare că această clădire a fost reabilitată și pregătită să dispară în vistieria

fraților Nițu , așa cum a dispărut și dinspensarul veterinar al comunei , care funcționa

in clădirea fraților Nițu și după ce primăria a obținut fonduri europene nerambursabile pentru Extinderea și reabilitarea Dinspensarului veterinar, A DISPARUT și a

REAPARUT in proprietatea lui Angheloaie Valentin, care a fost adus în comună de

Botoran Adela ( nepoata dupa mamă a fratilor Nițu )si a fost consilierul personal al

primarului până i-au făcut cadou dinspensarul veterinar al primăriei.

Tot firma CERBOCON RM VALCEA a câștigat licitația pentru construirea locuințelor

pentru tineri in valoare totala de 2.048. 957 lei și daca citiți articolul din ziarul Arena

Vâlceană din 23 octombrie 2023 ,de fapt , se va construi un bloc cu 6 apartamente .

Se cunoaște faptul că aceste finanțări nerambursabile s-au aprobat pentru tinerii din

învățământ și sănătate. Eu cunosc deja 2 persoane tinere , pe Moja Denisa ( fina

primarului) care a fost angajata ca secretara la liceu și pe Tanasie Daniela ( soția șefului

Poliției locale) care lucrează ca asistent la primărie care ar putea beneficia de locuințe în

mod gratuit .

Pentru REMSERVICE , firma lui Nițu Laurențiu Nicolae, primăria a facurat nenumărate

lucrări în mod nejustificat sau chiar fictiv și anume : “ Servicii de deszăpezire “ în valoare de

12 000 euro (18 ianuarie 2024- deși a nins doar o singura data și s-a topit imediat ) ; “

Reparatii drumuri in interes local “ în valoare de 23.174 euro ( 12 mai 2023) ; “ Servicii de

deszăpezire în valoare de 13.440 euro ( 20 octombrie 2022) , “ Servicii de deszăpezire ‘ în

valoare de 11.400 euro ( 25 noiembrie 2021) ; “ Servicii de deszăpezire în valoare de 6000

euro ( 24.octombrie 2018 ); “ Lucrări de decolmatare șanțuri “ în valoare de 3.060 euro ( 29

septembrie 2022) ;“Terasament drumuri și ulițe în valoare de 4080 euro ( 18 august 2021) ;

“Servicii de reparații drumuri in valoare de 3.942 euro ( 16 noiembrie 2020 ) ; “ Piatra sparta

reparatii drumuri și ulițe “ în valoare de 4.704 euro ( 28 noiembrie 2018) ; “Piatra spartă “in

valoare de 2.840 euro ( 14 august 2018 ) ;“ Reparatii drumuri și localități calamitate in

valoare de 9.352 euro ( 16 octombrie 2018) etc , etc.

In ciuda faptului că buldoexcavatorul lucrează la REMSERVICE (cariera de piatră) ,

reparațiile sunt suportate de primărie ca de exemplu: suma de 1913,20 euro pentru “

Reparatii mecanice buldoexcavator Case 580 , motor, instalații hidraulice ( 23 mai 2017) ,

suma de 1753, 60 euro pentru “ Pompa hidraulica buldoexcavator Case 580 super serie 2 (

26 iunie 2019 ) , suma de 349 euro pentru “ Alternator buldoexcavator” ( 28 octombrie 2019

) , suma de 731,60 euro pentru “Achiziție anvelope față buldoexcavator” , etc , etc.

Periodic , primăria Măciuca cumpără “ diverse materiale “ în valoare de 250 - 300 euro

de la magazinele DAMILA.

De fapt ,doar după o lună de când a fost “ales” primar , Mugurel Marcoianu a și început

să lucreze pentru frații Nițu , astfel la data de 07 iulie 2016 , primăria Măciuca a cumpărat

un “ Utilaj pentru prepararea furajelor “ in valoare de 3.572, 00 euro , la data de 27 iunie

2023 a cumpărat un “ Tractor tuns gazon “in valoare de 4201, 6 euro deși pentru primărie

se achiziționase o “ Mașină tuns gazon “ la data de 28 septembrie 2022 în valoare de 182

euro.

Deși pe afișele pentru sărbătoarea comunei Măciuca organizată de primărie la data de

15 august sunt menționate ca sponsori firmele fraților Nițu: DAMILA , REMSERVICE ,

FUNDATIA DUMITRU DRAGHICESCU , aceștia culeg doar laurii , pentru că toate

cheltuielile sunt suportate de noi cetățenii , de exemplu pentru anul 2023 primăria a plătit :

1000 euro pentru “ Foc artificii” la MARIVA COM RM VALCEA ( 31 iulie 2023) , 3.896,40

euro pentru “ Servicii scenotehnice și DJ pentru evenimentul din data de 15.08.2023 “ la PRO EVENT VALCEA ( 31 iulie 2023) și 8.600 euro pentru “ Servicii de spectacol Ziua

localității Măciuca , divertisment, subansambluri muzicale și orchestre” la POPULAR MEDIA

TV ( ( 09 august 2023)

Am convingerea că toți locuitorii comunei știm că echipa de fotbal este sponsorizate de

DAMILA , chiar și presa a înțeles acest lucru , de exemplu, în ziarul Tribuna Vâlceană din 23

iunie 2022 a apărut un articol cu titlu “ Damila Măciuca și-a propus să fie din nou campioana

Vâlcii” , dar , realitate demonstrează că primăria Măciuca susține financiar echipa de fotbal

pentru care și echipamentul inscripționat cu sigla “DAMILA “ cum ar fi achiziția de

“Short+tricou personalizat ( sigla + nr+sponsor ) în valoare de 825 euro de la MAKE

SPORT LALOSU VÂLCEA ( 12 octombrie 2022)

Sursa: facebook.com - https://www.facebook.com/profile.php?id=61560238173303