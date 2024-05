Cosmarul unui sofer care trecea prin Valcea. Mai multi indivizi l-au atacat cu topoarele, i-au spart luneta si l-au urmarit cu carutele – Video

Un sofer a dat publicitatii imagini suprinse in timpul unui incident foarte violent in judetul Valcea. El a fost atacat cu topoarele pentru ca a indraznit sa protesteze dupa ce un grup de indivizi care se bateau intre ei i-au spart farul. Prinsi de politisti in scurt timp, indivizii au fost pusi insa in libertate dupa 24 de ore intrucat un judecator a considerat ca „nu reprezinta pericol social” - relateaza aktual24.ro

Ulterior, soferul a venit cu mai multe detalii pe Instagram.

„Am decis sa revin cu aceste lamuriri pentru ca multi s-au intrebat cum de am avut timp sa filmez toate secventele acelea si de ce am ramas atat de calm: Pentru ca la acel eveniment nu aveam camera de bord si primul moment in care am intrat in contact cu ei a fost cand am nimerit dupa o curba in mijlocul rafuielii intre ei insisi.

Primul din filmare s-a uitat la mine prin parbriz dupa ce am oprit intre ei, a ridicat piciorul si a spart farul. Dupa faza asta m-am deplasat inapoi cu masina pana intr-un punct in care credeam ca sunt in siguranta. Apoi am decis sa imi continui iar drumul, fara sa anticipez ca poate urma ceva grav, dar sa scot telefonul si sa filmez.

Astfel am surprins toate acele momente cand ei se pregateau sa vina cu caruta dupa mine vazand ca nu am intors definitiv masina sa ma intorc din drumul meu. Dupa ce am surprins acele faze si am trecut de ei incercand sa-i evit sa nu-i calc, m-am oprit, am sunat la 112 la politie si am asteptat o continuand sa-i filmez de la distanta cum tipau si amenintau in urma mea!

Am uitat sa precizez un detaliu important. Au fost arestati dupa cateva zile si dupa 24 de ore eliberati… Adica politia si-a facut treaba! Mai departe instanta a considerat ca nu-s pericol social…!

Iar de un an dosarul nu a ajuns inca in instanta, desi e o speta simpla, clasica, iar indivizii au recunoscut in apararea lor ca erau bauti si nervosi! Adica circumstante agravante…! Eu ar fi trebuit sa fiu citat ca parte vatamata, dar pana la momentul asta nu sunt…!”, a relatat victima.

Incidentul a avut loc in localitatea Lalosu, judetul Valcea.