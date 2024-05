Alertă ISU! Un urs se plimba pe strazile din Ramnicu Valcea!

duminică, 19 mai 2024

A fost semnalata prezenta unui urs in municipiul Ramnicu Valcea, strada Fantanii, evitati zona, ramaneti in locuinte! Pastrati distanta fata de animal si nu incercati sa va fotografiati cu acesta sau sa il hraniti. Fara sa va expuneti pericolului protejati animalele din gospodarie. The presence of a bear was reported in municipiul Ramnicu Valcea, strada Fantanii. Avoid the area, stay indoor! Stay away from the animal and do not try to take pictures of it or feed it. Protect your pets/livestock without putting your life in danger. ISU Valce