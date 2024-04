Tensiuni la varful PNL Valcea! Buican a sarit la gatul parlamentarilor Cazan si Banu!

joi, 11 aprilie 2024

Tensiuni la varful PNL Valcea! Presedintele PNL Valcea, Cristian Buican, incearca sa gaseasca tapi ispasitori, in stilul caracteristic, pentru migratia in masa a primarilor liberali catre PSD. Oricine e de vina, numai el NU (adevarul il stie toata lumea: primarii au plecat suta la suta din cauza lui Buican si exista o mie de motive pentru aceasta migratie unica la nivel national)! Disperat ca este in cadere libera in interiorul organizatiei, Buican a sarit la gatul unora dintre putinii oameni care il mai sustin: deputatul Laurentiu Cazan, care detine si functia de secretar general al PNL Valcea, si la senatorul Claudia Banu, o veritabila doamna a politicii valcene (pe care, sincer, nu am inteles-o niciodata de ce si-a asociat numele cu patatul si controversatul Buican!). In disperare de cauza, Buican arunca, iata, cu noroi in ultimii oameni loiali din interiorul PNL, dand dovada de inconstienta politica! Mai mult decat atat, pentru a-l “pedepsi“ pe Cazan l-a schimbat si din functia de presedinte al Organizatiei PNL Olanesti, unde l-a numit sef pe Grig Chiroiu, actorul de... comedie! Chiar comedie a devenit PNL la Valcea, pe mana lui Cristian Buican!