Liberalul Grig Chiroiu -Pupăză minte cu nerușinare cetățenii din Băile Olănești!

"Trăsnitul" Pupăză, candidatul de la Olănești al liberalilor vâlceni, spune lucruri extrem de trăsnite, minciuni sfruntate! Așa-zisul actor Grig Chiroiu, decernat cu premiul Zmeura de Tinichea, in disperare electorala insira minciuni pe banda rulanta. Pentru a mia oara, Pupăza liberalilor a reluat tema expirata a izvoarelor minerale, pe care le va readuce in patrimoniul comunitatii. Chiroiu a pupăzit ca va organiza el un referendum local in acest sens! Omul este RUPT DE REALITATE sau minte cu nerusinare. 1. Izvoarele se afla in patrimoniul national, existand o concesiune legala; 2. Referendumul local este doar o goagoasa umflata, care nu are legatura cu legea si realitatea.

Oportunist si demagog, dand dovada de politicianism, Pupăză Chiroiu sustine reintrarea izvoarelor minerale in administrarea locala a Primariei Olanesti. Liberalul candidat habar nu are ca sustine o aberatie: izvoarele nu au fost niciodată ale primariei! Bineinteles ca ipochimenul stie ca acest fapt este imposibil sa se realizeze din foarte multe considerente: Primaria Olanesti nu are cum, din punct de vedere legal, sa preia aceste izvoare, autoritatea locala NU ESTE PROPRIETARA A TERENURILOR UNDE SE AFLA IZVOARELE, nu exista autorizatia legala de la ANRM de administrare a izvoarelor etc.