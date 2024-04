Inspectorii ANAF au descoperit NEREGULI GRAVE la SC Apavil SA! Se dovedeste inca o data ca directorul Ion Florescu este un manager incompetent! Campania electorala a lui Mircia Gutau, compromisa!

sâmbătă, 27 aprilie 2024

Primarul Mircia Gutau continua sa-l tina in brate pe directorul habarnist de la SC Apavil SA, Ion Florescu, un individ care nu are ce sa caute in fruntea principalului operator de apa si canal din judetul Valcea! Inspectorii ANAF de la Directia Regionala Craiova au depistat grave nereguli financiare la SC Apavil SA! Prins pe picior gresit, Florescu a inceput sa chitaie si sa dea din colt in colt, dand fuga la tatucul Mircia Gutau, caruia i-a pupat din nou papucul si l-a implorat sa-i plateasca din banii contribuabililor ramniceni o casa de avocatura care sa se razboiasca in instanta cu inspectorii ANAF-ului, care au impus masuri care implica riscuri foarte mari in ceea ce priveste consecintele financiare si comerciale! Cu alte cuvinte, situatia este foarte grava si nu ne mira avand in vedere personajul impus politic la conducerea societatii! Pretenul din fruntea Primariei Ramnicu Valcea a pus deja pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte de CL solicitarea incompetentului de la Apavil! Nu intelegem de ce Constantin Radulescu, presedintele CJ Valcea (actionar important la Apavil!), tolereaza aceasta situatie?!