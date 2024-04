INCREDIBIL! Stiati ca la Malaia, in judetul Valcea, se afla acest CASTEL, unic in lume?!

INCREDIBIL! In muntii din nordul judetului Valcea, ma precis in comuna Malaia, se afla aceasta splendoare de castel, construit in secolul al XVI-lea. Orice castel din lume este unic in felul sau, insa acest castel este cu adevarat o capodopera. La prima vedere, oricine ar spune ca de fapt nici nu seamana cu un castel, in schimb, ce nu foarte multa lume cunoaste este faptul ca cea mai mare parte din castel se afla in pestera din spatele fatadei, mai precis in cea de-a doua pestera ca marime din Romania.

Nu-i asa ca avem cel mai frumos judet din Romania?!

Acest text va fi tratat ca un pamflet adresat autoritatilor judetene din Valcea, care incearca sa prezinte artificial, exagerat si dincolo de realitate unele locuri din judet.