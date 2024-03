Ultimele stiri

Ce coincidenta... Un dosar de coruptie in care vizat era un deputat PNL a fost inchis rapid de DNA, la nici doua luni de la preluarea guvernarii de catre Guvernul Orban si la o luna de la castigarea alegerilor prezidentiale de catre Klaus Iohannis. S-a intamplat in cazul deputatului PNL de Valcea Cristian Buican. Clasarea a fost dispusa de fostul adjunct al DNA Marius Iacob (foto 1 dreapta), insa in gestionarea dosarului s-a implicat direct chiar fostul sef al DNA Calin Nistor (foto 1 stanga), practic un valcean, caci ani de zile Nistor a fost procuror in judetul Valcea, adica fix judetul deputatului PNL Cristian Buican (foto 2).

Dosarul liberalului - acuzat ca s-ar fi folosit de influenta si functia politica, si ca ar fi facut presiuni pentru angajarea unor persoane la CET Govora - seamana izbitor cu cel pe care DNA i l-a fabricat fostului lider PSD Liviu Dragnea. Diferenta este ca daca Liviu Dragnea a fost executat si condamnat aberant la inchisoare intr-o cauza bazata strict pe declaratii de martori, deputatul PNL Cristian Buican nu a avut in final nicio problema, primind clasare dupa trei ani de asa-zisa ancheta, parchetul anticoruptie stabilind ca declaratiile denuntatorilor si ale martorilor nu reprezinta garantia ca liberalul a comis vreo fapta de coruptie.

Foarte interesant este insa modul in care i-a fost inchis dosarul deputatului valcean Buican. Cauza a fost deschisa in 2016 la DNA Pitesti, condusa ani de zile de actualul sef al DNA Calin Nistor. Dupa trei ani de la data formarii dosarului, in prag de preluare a puterii de catre PNL, cauza a fost preluata prin ordonanta valceanului Calin Nistor la DNA Structura centrala, pentru ca ea sa fie inchisa de fostul adjunct al DNA Marius Iacob cu doua zile inaintea Craciunului, la scurt timp dupa instalarea regimului Iohannis-Orban.

Povestea incepe la 1 martie 2016, atunci cand a fost formulat denunt la DNA Pitesti impotriva deputatului PNL Cristian Buican, cu privire la faptul ca acesta si-ar fi exercitat influenta politica pe langa fostul director general al SC CET Govora Mihai Balan, pentru angajarea unei persoane (de altfel in Ziarul de Valcea puteti citi pe larg detalii despre dosarul vizandu-l pe deputatul Buican).

Peste aproximativ o luna, in 4 aprilie 2016, prin ordonanta 37/P/2016, DNA a declansat urmarirea penala cu privire la posibila savarsire de catre deputatul PNL Cristian Buican a infractiunii prevazute de art. 13 din Legea 78/2000 - “Fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere intr-un partid, intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani”.

A doua zi dupa declansarea urmaririi penale, in 5 aprilie 2016, a avut loc audierea jurnalistului Tiberiu Constantin Pirnau, pentru ca peste alte trei zile, in 8 aprilie 2016, la DNA Pitesti sa fie inregistrat un alt denunt impotriva deputatului PNL Cristian Buican, dar si impotriva presedintelui Consiliului Judetean Valcea Gheorghe Pasat. Este vorba despre denuntul formulat de Mihai Balan, directorul general al CET Govora, care a relatat la DNA ca deputatul PNL Cristian Buican ar fi facut presiuni asupra sa si i-ar fi cerut sa angajeze nu doar persoana din denuntul jurnalistului Tiberiu Constantin Pirnau, ci si o a doua persoana.

Au urmat apoi audierea mai multor martori, care au confirmat ca directorul CET Govora Mihai Balan le-ar fi dezvaluit ca angajarea celor doua persoane ar fi fost ceruta de catre deputatul PNL Cristian Buican.

Ciudata disjungere

O decizie ciudata din punctul nostru de vedere a fost luata in 20 decembrie 2017. Mai exact, DNA Pitesti a dispus disjungerea cauzei cu privire la deputatul PNL Cristian Buican si formarea unui nou dosar cu nr. 182/P/2017, tot privind angajarile de la CET Govora. Audierile de martori au continuat, dar in 9 ianuarie 2018 DNA a dispus reunirea dosarului 182/P/2017 la dosarul initial 37/P/2016.

Asadar, ce rost a mai avut disjungerea?



Nistor ia dosarul, Iacob da clasare

In cele din urma, dosarul privindu-l pe deputatul PNL Cristian Buican a ajuns la DNA Structura centrala. Cauza a fost preluata prin ordonanta 3094/C/2019 din 7 octombrie 2019, emisa de seful DNA Calin Nistor, procuror care, repetam, a activat ani de zile in judetul Valcea, adica fix in judetul de unde este deputatul PNL vizat in dosar si care astazi spera ca regimul PNL-Iohannis sa il numeasca pe un mandat de 3 ani la sefia DNA. Ulterior, in 9 octombrie 2019, la Sectia de combatere a coruptiei din DNA a fost inregistrat dosarul nr. 214/P/2019, care insa a fost inchis rapid, de catre procurorul Marius Iacob, fost adjunct al DNA, acesta constatand ca nu exista probe impotriva deputatului PNL Cristian Buican. S-a intamplat in 23 decembrie 2019. Adica la nici doua luni de la instalarea in functie a Guvernului PNL condus de Ludovic Orban, si la o luna de la castigarea alegerilor prezidentiale de catre Klaus Iohannis.

