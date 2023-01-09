Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie chemati la cea mai mare asociatie de proprietari din Ramnicu Valcea: Ansamblu Rezidential RO

Noi tensiuni la cea mai mare asociatie de proprietari din Ramnicu Valcea, Ansamblu Rezidential RO! Conducerea asociatiei a convocat Adunarea Generala a Proprietarilor in data de 15 aprilie. Pe de alta parte, un grup de proprietari, care doreste sa schimbe actuala conducerea a asociatiei invoca unele prevederi legale, spunand ca aceasta convocare nu ar fi legala. Presedintele asociatiei nu se da batut si mentioneaza in informarea adresata proprietarilor, ca intentioneaza sa-si indeplineasca atributiile fara indemnizatie, el si membrii comitetului de conducere. In acelasi document se face referire si la: plangeri penale, contracte de mandat cu clauza de 1.000.000 euro, raport de expertiza financiara, informare adresata Directiei Nationale Anticoruptie! Vom reveni cu informatii!
BUNA ZIUA,
ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC ANSAMBLU REZIDENTIAL R0, vă informează că SE CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ A PROPRIETARILOR ANSAMBLULUI REZIDENȚIAL RO, ÎN DATA DE 15.04.2024, ORA 17.00, ÎN CONFORMITATE CU Legea 196/2018 art.47 al.(1),(3),(4), Hotărârea Adunării Generale a proprietarilor din 11.10.2019, pct.6 și Adresa Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 10550 din 12.03.2024, ÎN SALA CINEMATOGRAFULUI ,,GEO SAIZESCU”. PARTICIPĂ PROPRIETARII ȘI REPREZENTANȚII CARE AU ÎMPUTERNICIRE SCRISĂ ȘI SEMNATĂ DE CĂTRE PROPRIETARII PE CARE ÎI REPREZINTĂ ÎN CONFORMITATE CU Legea 196/2018 art.49 al.(3) lit.(d).
ACCESUL ÎN SALĂ SE FACE ÎN BAZA CĂRȚII DE IDENTITATE.
ORDINEA DE ZI APROBATĂ ÎN ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV DIN DATA DE 20.03.2024:
1. DAREA DE SEAMĂ PRIVIND ACTIVITATEA COMITETULUI EXECUTIV AL ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI ÎN PERIOADA 13.04.2023 - 15.04.2024.
2. PREZENTAREA SITUAȚIEI FINANCIAR-CONTABILE A ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI, APROBAREA BUGETULUI ANUAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024.
3. VALIDAREA NUMĂRULUI DE MEMBRI AI COMITETULUI EXECUTIV AL ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI.
4. APROBAREA CUANTUMULUI INDEMNIZAȚIILOR MEMBRILOR COMITETULUI EXECUTIV AL ASOCIAȚIEI:
- PREȘEDINTE: FĂRĂ INDEMNIZAȚIE PÂNA LA FINALUL MANNDATULUI (23.08.2025).
- MEMBRI COMITETULUI EXECUTIV: FĂRĂ INDEMNIZAȚIE PÂNA LA FINALUL MANNDATULUI (23.08.2025).
5. DIVERSE
CU 10 ZILE ÎNAINTE DE DATA CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE, TOTI PROPRIETARII VOR PRIMI PE E-MAIL PENTRU DOCUMENTARE ȘI STUDIU, TOATE DOCUMENTELE CARE VOR FI PREZENTATE IN CADRUL ADUNĂRII GENERALE, RESPECTIV DAREA DE SEAMĂ, SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ A ASOCIAȚIEI, PROCESE VERBALE ALE SEDINȚELOR COMITETULUI EXECUTIV AL ASOCIAȚIEI, CERERI DEMISII, CONTRACTE DE MANDAT CU CLAUZA DE 1.000.000 EURO, SOLICITĂRI MAJORARE INDEMNIZAȚIE DE MANDAT ȘI ACTE ADIȚIONALE ANULATE ÎN ȘEDINȚE ALE COMITETULUI EXECUTIV, SOLICITARE ACORDARE INDEMNIZAȚIE RETROACTIV DE LA DATA DEMISIEI, PLÂNGERI PENALE PENTRU RECUPERAREA PREJUDICIILOR ADUSE ASOCIAȚIEI LA CARE S-A RENUNȚAT ÎN FAZA DE CERCETARE PENALĂ, PROCESE VERBALE ALE INSTITUȚIILOR STATULUI CARE AU EXECUTAT CONTROALE LA ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI, RESPECTIV INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ VÂLCEA, AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ VALCEA, RAPORT DE EXPERTIZĂ FINANCIAR-CONTABILĂ EXECUTAT DE CECCAR VÂLCEA LA ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI, INFORMARE ADRESATĂ DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE SERVICIUL TERITORIAL PITEȘTI.
COMITETUL EXECUTIV AL ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI ANSAMBLU REZIDENȚIAL RO
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