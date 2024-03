Lucian Borța (PSD), viitorul primar al municipiului Dragasani! Epoca lui Cristian Nedelcu a apus! Regele a murit, traiasca regele!

miercuri, 20 martie 2024

Epoca lui Cristian Nedelcu la Dragasani a apus! Regele a murit, traiasca regele! E vremea tineretii, a spiritului intreprinzator, a reinnoirii Orasului Viilor! Dragasaniul trebuie sa iasa din starea de lancezeala cronica in care l-a afundat Nedelcu, transformandu-l intr-un biet targ rural cu pretentii de oras. Cine trece prin Dragasani acum are impresia ca a ajuns intr-o Vale a Plangerii: strazi ciuruite, blocuri cenusii, carute prin centrul orasului, o atmosfera trista, deprimanta.

In multii ani de mandat, in fruntea Primariei Dragasani, Nedelcu a avut un singur tel: sa se imbogateasca, sa traiasca bine el si familia lui! Si traieste bine, foarte bine, pe picior de mare boier! Orasul a saracit, iar baronul Nedelcu a prosperat! Culmea tupeului este ca Nedelcu mai vrea un mandat, nu se satura! Din fericire, PSD s-a trezit, la fel ca un elefant adormit, si l-a azvarlit din spatele lui pe Cristian Nedelcu!

Pesedistii din Dragasani au inteles care este riscul sa mearga in continuare pe mana candidatului insipid, incolor, inodor - cu sanse foarte mici in ultimele sondaje! In aceleasi sondaje, pe primul loc se situeaza tanarul om de afaceri Lucian Borța, care a demonstrat ca se poate construi o afacere puternica, corecta si performanta, prin eforturi proprii, pornind de la zero. Lucian a dezvoltat un business de succes la Londra, in domeniul transporturilor, iar de cativa ani s-a intors ACASA, la Dragasani pentru a pune umarul la RENASTEREA ORASULUI!

Lucian Borta a infiintat in Dragsani o firma de constructii si a inceput sa construiasca case si blocuri! A angajat forta de munca locala si a platit taxe si impozite in Dragasani, un om al locului, implicat suta la suta in redarea demnitatii ORASULUI VIILOR! Este ambitios si hotarat, are un program foarte bine pus la punct pentru a SCHIMBA in bine soarta orasului sau! Are alaturi de el o echipa de oameni tineri, la fel de motivati, profesionisti in domeniile lor de activitate, care îl sustin suta la suta pe Lucian.

Sa tineti minte numele LUCIAN BORȚA pentru ca, mai mult ca sigur, el va fi viitorul primar al municipiului Dragasani, incepand cu luna iunie a anului 2024!

Locuitorii din Dragasani stiu pe cine sa voteze in data de 9 iunie 2024!