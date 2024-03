”KING KONG” ZARIOIU A REVENIT ÎN LUPTELE MMA CU O VICTORIE CLARĂ ÎN MECIUL CU MARIAN MATEI. ”AM TĂVĂLIT CU EL PRIN TOATĂ CUȘCA” (VIDEO)

Vâlceanul Radu Zarioiu a revenit în cușca de MMA cu o victorie de răsunet contra lui Marian Matei (București), obținută în Polivalenta din Capitală.

După nouă luni de absență, cauzate de o accidentare la mână suferită în gala de anul trecut de la Rm. Vâlcea, ”King Kong” Zarioiu a revenit cu succes în cușca MMA, în Polivalenta din Capitală. Vâlceanul a obținut victoria în trei runde în gala Heroes Fight League 9, la categoria 80 kg, contra bucureșteanului Marian Matei.

Provocat de adversar la cântarul oficial, sportivul vâlcean a răspuns în cușcă. Radu a beneficiat de sprijinul celor doi antrenori ai săi, Gigi Bivolaru și Alin Mihai Barbu, dar și de o pregătire foarte bună efectuată în sala Ankos MMA din Poznan, una dedicată special pentru acest sport.

”Mi-am dorit enorm să lupt și în gala din decembrie, doar că medicul nu m-a lăsat, era prea devreme după operația suferită la mână, astfel că am așteptat Heroes Fight 9. Am fost fericit și entuziasmat să lupt în această gală, pe partea de MMA a fost una dintre cele mai tari competiții din țară, iar Polivalenta a fost arhiplină. Am câștigat meciul cu Marian Matei în trei reprize, toate reprizele au fost ale mele, am tăvălit cu el prin toată cușca, am dat cu el în cap de la etajul doi. Am dominat tot meciul, am fost foarte calm, nu m-am enervat niciun moment, mi-am urmărit planul organizat alături de antrenorii mei și am avut succes. Acum mă relaxez și voi vedea în vară, când voi avea un meci mult mai tare, mă antrenez și acasă, dar și voi merge din nou și în Polonia” a spus Radu Zarioiu.

