Interviu cu Ștefan Vuza, președinte CHIMCOMPLEX: Dezvăluiri în premieră despre expediția pe cel mai înalt vârf din lume, după lanțul Himalayan: Aconcagua, Argentina

vineri, 15 martie 2024

Muntele este sacru! Într-o zi vei înțelege! La fel ca și viața!

Domnule Ștefan Vuza, în urmă cu aproape 4 luni, pe 1 decembrie 2023, Ziua Națională a României, împreună cu alți 3 alpiniști români experimentați ați urcat pe cel mai înalt vârf din lume, după lanțul Himalayan: Aconcagua, Argentina. Vă rugăm să ne împărtășiți câteva dintre lecțiile trăite cu această ocazie unică și sfaturi pentru cei care vor citi acest interviu.

Au trecut 3 luni de la experiența din Aconcagua, care mi-a testat limitele fizice și mentale. Când am pornit în această expediție dificilă, am știut că vom întâmpina provocări majore, dar ne-am pregătit din timp! (Pregătirea este mai importantă decât execuția!)

La fiecare pas, am simțit cum respirația devine tot mai grea, dar ne-am controlat respirațiile prin mii de exerciții de oxigenare. În fiecare noapte, vântul încerca să ne înghețe în corturi, dar am băut ceai din oră în oră… toate obstacolele au fost învinse pentru că am avut un SCOP! Dacă vrei să învingi în viață: definește-ți întâi scopurile! De ce faci ceea ce faci azi și acum? Caută-ți întâi scopul în viață și apoi decide să faci primii pași înspre el!

Care a fost scopul expediției? În final cine a cedat, muntele sau dumneavoastră?

Noi, în această expediție de 14 zile, am țintit să fim primii români care arborează drapelul național pe acest vârf chiar de ziua națională, la o oră când pe alte 3 vârfuri din lume, alți colegi sărbătoreau fix la fel și să demonstrăm că, indiferent de obstacole, putem ajunge la înălțimi de aproape 7.000 m unde oxigenul este cu 60% mai puțin și fără a folosi masca. Cum? Încet, cu atenție, fără ambiții nesustenabile, cu tact și dăruire! Adică, cu pasiune!

Fiecare pas urcat a contat și la fel ca și în viață, la început a fost greu, apoi foarte greu și apoi extrem de greu. Dar cel care a cedat în final a fost muntele. Ținta mereu va ceda ultima, dar numai dacă vei continua și îi vei respecta legile! La fel ca și viața!

Alături de colegii mei, am format o echipă puternică. Ne-am susținut reciproc și ne-am încurajat. Fă-ți o echipă și în viața de zi cu zi și vei defila printre ceilalți aventurieri!

Cum ați reușit să treceți peste piedicile apărute, inevitabil, în cale?

Pentru orice piedică neașteptată, am căutat să găsim soluții cât mai creative! Cum? La început nu știam cum, dar după câteva încercări am început să vedem firul soluției! Încearcă și tu! Nu contează că nu reușești din prima! (Muntele va ceda până la final dacă tu ești perseverent). După ce am cucerit vârful, ne-am focusat să ne întoarcem în siguranță și nu am sărbătorit acolo!

Ne-am dus în expediție bine pregătiți și cu temele făcute cu 6 luni înainte.

Cerul este larg iar orizonturile fără margini, și așa este și în business.Spiritul (atitudinea) să îți fie de neînfrânt și indiferent din ce țară ești: ține cu țara ta! Pe noi, România, ne-a purtat pe toate vârfurile și continentele, ne-am păstrat autenticitatea și mereu am oferit câte puțin din ce suntem!În momentele de siguranță, am avut mereu 3 puncte de sprijin! (Lege în alpinism) să faci asta și în viața din cetate! Pentru momentele când riști, poți rămâne în două sau într-unul, dar numai dacă în minte știi deja unde va fi următoarea priză!

Vă mulțumesc și vă doresc succes în următoarele expediții montane, în afaceri și în viață!

Tiberiu Pîrnău