E clar! Cristian Buican, seful PNL Valcea, este o GAINA LASA! L-a aruncat in batalia pentru presedintia CJ pe secretarul de stat de la Agricultura, Aurel Simion

marți, 5 martie 2024

E clar! Cristian Buican, seful PNL Valcea, este o GAINA LASA care este in stare doar sa cotcodaceasca la adevaratii cocosi de pe scena politica valceana! Dupa cum se stie, conducerea PNL de la nivel national a stabilit concret si la obiect, ca presedintii de filiale sunt OBLIGATI sa candideze la alegerile locale - la presedintia CJ sau la functia de primar de municipiu resedinta de judet, iar in cazul in care rezultatele vor fi sub scorul partidului - baronii galbeni de filiale ar fi urmat sa fie MAZILITI! Lui Buican i-a fugit pamantul de sub picioare, dar s-a repliat rapid in stilul caracteristic de vulpe versata in potlogarii politice. A invocat o asa-zisa competitie interna cu trei candidati, declansata anterior deciziei de la centru si s-a sustras acestei candidaturi, stiind clar ca e praf la capitolul popularitate si simpatie electorala! Ar fi fost batut, sora cu moartea (la figurat, musiu!), DIN NOU, de presedintele PSD, Constantin Radulescu! Aflam ca, in seara acestei zile, a fost desemnat sa candideze din partea PNL la functia de presedinte al CJ Valcea - onorabilul domn Aurel Simion, secretar de stat la Ministerul Agriculturii, un cunoscut om de afaceri valcean si, in ultimii ani, demnitar in statul roman la cel mai inalt nivel... In acesti ani, Aurel Simion a fost plecat la Bucuresti, revenind saptamanal la Valcea, in comparatie cu Radulescu de la PSD, principalul contracandidat, care a fost zi de zi in Valcea, alaturi de valceni. Sa fie aceasta mutare politica cu Simion - candidat la CJ - o noua manevra a GAINII LASE (de care vorbeam la inceputul articolului) pentru a-l trage pe linie politica moarta pe unul dintre cei mai seriosi si competenti liberali valceni?! Vom trai si vom vedea!

Tiberiu Pirnau