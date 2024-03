Discuții cu oamenii din Târgul de la Goranu. Pentru Râmnicu Vâlcea avem alternativă de AUR, pe Vicențiu Mocanu!

In linii mari se cunosc persoanele care vor candida la alegerile locale in municipiul Ramnicu Valcea, in luna iunie. La o analiza succinta a CV-urilor acestor candidati de pe listele PSD, PNL si AUR, principalele partide de pe scena politica locala, am ajuns la o concluzie destul de categorica. Surprinzatoare pentru unii, dar bazata pe realitate in procent de suta la suta! In ceea ce priveste lista de candidati la Consiliul Local Ramnicu Valcea, AUR are de departe cea mai puternica, competenta si completa lista! In procent de peste 90 la suta, oameni noi care nu au mai facut politica, antreprenori, tineri, profesori, ingineri, avocati, economisti - oameni care au excelat in domeniile lor de activitate cu CV-uri intinse pe multe pagini, masterate, doctorate, experti in domeniul salvarii vietii oamenilor, iar lista poate sa continue!

„Avem o echipă de profesioniști, nu o echipă de oameni politici! Rm. Vâlcea acum are o alternativă reală”, afirmă Vicențiu Mocanu.

Niciun alt partid, cel putin pana la aceasta data, nu si-a manifestat intentia sa promoveze astfel de ramniceni recunoscuti ca profesionisti desavarsiti in joburile lor! In perioada urmatoare vom prezenta CV-urile candidatilor de la AUR, dar si pe cele ale candidatilor de la celelalte partide, tocmai pentru ca alegatorii sa decida in consecinta si sa fie bine informati - pe lista carui partid vor pune stampila de vot la alegerile din 9 iunie 2024!