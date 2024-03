Cunoscuta scriitoare Georgiana Danila vine la Ramnicu Valcea, in data de 29 martie, pentru a face "Terapie prin Poezie". Pe pagina sa de facebook, Georgiana ne anunta:

Este "oficial" dragii mei, pe data de 29 Martie de la ora 17.30 facem "Terapie prin Poezie" la Râmnicu Vâlcea în OK Street Pub!

Revin în perioada următoare cu afişul şi evenimentul creat aici pe Facebook!

Vom intra împreună în profunzimea sufletului, acompaniaţi de muzică şi poezie… şi ne vom contopi frumos într-o stare cu vibraţie înaltă.

Vă îmbrăţişez şi dacă sunteţi din zonă sau prin zonă, vă aştept cu tot dragul!

Georgiana Danila

Biografie

Născută în Ploiești, jud. Prahova la 11 iulie 1981, mi-am petrecut copilăria într-un mic orășel lângă Ploiești și la bunicii din comuna Șoimari, jud. Prahova. Am absolvit liceul Economic din stațiunea Călimănești, jud. Vâlcea, clasa de turism, iar la vârsta de 17 ani am început să-mi notez gândurile într-un jurnal. Tot cam pe atunci am creionat și primele mele versuri.

Între anii 2000-2005 am locuit în Londra, unde am lucrat și am studiat limba engleză, întrerupând pentru o bună bucată de timp contactul cu chemarea mea și dedicându-mă altor scopuri.

Odată întoarsă în țară am decis să reiau studiile, iar în anul 2011 am susținut examenul de licența la facultatea de Litere din cadrul Universității Spiru Haret, București, specializarea romană- engleză.

2012 este anul trezirii mele ca să zic așa… Datorită schimbărilor care au avut loc în viața mea în urma acestei treziri, am simțit nevoia să mă exprim… să aștern undeva tot procesul prin care treceam, așa că am revenit la a-mi nota periodic trăirile, ajungând treptat să creionez tot felul de texte, teorii și articole pe diverse teme…

Între anii 2012-2014 am condus activitatea unei agenții de turism în orașul natal și datorită acestui lucru am avut șansa să călătoresc mai mult, lucru care a fost extrem de util pentru creațiile mele ulterioare.

Tot prin 2014 mi-a trecut prin cap pentru prima oară să fac publice scrierile mele. Simțeam că ar trebui să comprim ideile cumva, simțeam că pot spune aceleași lucruri în mai puține cuvinte, fără ca mesajul transmis să aibă de suferit… și așa au luat naștere primele poezii…

Din Martie 2015 m-am mutat în București și am hotărât să mă dedic cu totul pasiunii pentru scris. La data de 10 Octombrie am lansat blogul și în aceeași perioada am început să particip la seri de poezie, (“slam performance” și “open mic” ) unde îmi recitam creațiile în fața unui public restrâns.





În paralel, urmam cursurile școlii de actorie la Teatrul de Artă București și lucram voluntar la redacția revistei online Art Out, pentru care scriam articole și luam interviuri. M-am implicat totodată în organizarea Galelor ArtOut 2016 și 2017, în 2017 fiind chiar prezentatoarea galei în Aula Magna a Facultății de Drept în fața unui public de peste 400 de persoane.

În urma cursurilor de actorie, am jucat în două piese de teatru, pe scena Teatrului de Arta București și datorită acestor noi deprinderi am prins curaj să trec la un alt nivel în ceea ce privește prezentarea creațiilor mele în fața publicului. Așadar, din anul 2016 am început să fac filmulețe video recitând poeziile și distribuindu-le în mediul online prin intermediul unei pagini de Facebook și al unui canal de YouTube.

Treptat, între anii 2016-2018 se poate observa o tranziție de la poezia de dragoste cu conotații spirituale către poezia motivațională.

Anul 2018 a început în forță pentru mine, câteva dintre filmulețele în care îmi recit creațiile, au devenit virale pe internet, două dintre ele având peste 2,5 milioane de vizualizări fiecare. Oamenii rezonează în număr din ce în ce mai mare cu ceea ce scriu, iar pagina mea de Facebook a devenit destul de populară, fiind în prezent urmărită de peste 255 de mii de persoane. Această popularitate mi-a adus invitații pe la diverse posturi de televiziune unde am acordat interviuri și am recitat poeziile în direct. Tot în anul 2018 am început să organizez evenimente denumite ” Terapie prin poezie” unde recitam poezii acompaniată de pian sau acordeon.

Anul 2019 a debutat cu lansarea acestui site web, georgianadanila.com, iar în luna Mai au fost lansate la Casa Titulescu și primele două volume de poezie, „Nu mai…” și „Ieri Azi, Mâine” la Editura Neverland. În luna Noiembrie la Casa Caragiale am susținut primul recital/spectacol sub numele „Terapie prin poezie” care s-a bucurat de succes si de un public numeros.

Am avut evenimente și în afara capitalei. La sfârșitul anului am ajuns chiar peste ocean, în California, unde am ținut un eveniment pentru o comunitate de români stabiliți acolo, iar la începutul anului 2020 am fost invitatul special al unui spectacol care s-a numit „O îmbrățișare” și care a avut loc în Cluj Napoca și în Satu Mare.

Din păcate pandemia m-a afectat în ceea ce privește evenimentele, iar anii 2020 și 2021 au fost 2 ani de lucru intens cu mine, 2 ani în care m-am focusat pe creșterea mea spirituală, făcând numeroase experimente în acest sens, transformările mele interioare devenind mai apoi vizibile și în plan fizic.

Am continuat însă să scriu și să-mi recit poeziile, în filmulețe video. Evenimentele mele de „Terapie prin Poezie” s-au mutat online în acea perioadă, săptămânal intram live pe pagina mea de Facebook, unde prezentam o creație nouă și abordam diverse subiecte din sfera spirituală.

Anul 2022 a fost un an cu lansări noi. În luna Iulie, tot la Editura Neverland, a văzut lumina tiparului și cel de-al 3-lea volum de poezii, pe care l-am lansat oficial în cadrul unui eveniment/spectacol, în data de 28 Octombrie la Cafe Bistro Luna în capitală.

Cartea se numește SOARE și conține atât poeziile motivaționale care m-au consacrat, cât și povești în versuri și georgianate. (Georgianatele sunt poezii scurte sau catrene pe care le-am numit așa inspirată fiind de rubaiatele lui Omar Khayyam).

De asemenea, am continuat să colaborez în calitate de actor în diverse proiecte (reclame, filme), să onorez invitații în emisiuni TV și Radio și alte evenimente, unde am recitat poezii sau am vorbit publicului despre procesul meu de evoluție spirituală.

Anul 2023 a început cu susținerea unor noi evenimente în nordul țării, am fost într-un du-te-vino între aeroporturile București – Satu Mare tot anul, numeroase colaborări, apariții în presa locală din Satu Mare, iar în paralel am onorat și invitații la mai multe posturi Tv. din București. (găsiți toate aceste înregistrări și interviuri în pagina intitulata „Apariții TV și Media” din secțiunea „Altele” aici pe site.)

Simt că am încă multe de spus și de experimentat…simt că mă îndrept într-o direcție cu totul nouă atât ca scriitor, actor, artist, cât și ca ființă umană co-creatoare a realității sale, primesc cu brațele deschise tot ceea ce vine către mine, totul este aici „PENTRU „mine.