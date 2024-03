Coruptie la Tribunalul Arges, SPAGA de sute de mii de euro?!

Judecatorii sunt printre cei mai corupti functionari ai statului. Au salarii si pensii speciale ENORME, dar multi dintre ei incaseaza SPAGI pe banda rulanta! Este o REALITATE TRISTA cunoscuta de toti romanii. Din pacate! Nu toti sunt CORUPTI, e adevarat, dar cu cateva flori (judecatori cinstiti) nu se face primavara in justitia din Romania! Multi magistrati incaseaza spaga de la inculpati prin intermediul avocatilor. Cand parte in proces este chiar un avocat, situatia este si mai simpla - spaga ajunge mult mai usor in buzunarele unor magistrati HAMESITI! Recent s-a intamplat, se pare, un astfel de caz la Tribunalul Arges, cand sute de mii de euro ar fi fost impartite frateste intre un avocat si 2 magistrati! Sa le fie RUSINE, lor si institutiilor de forta care nu-si fac datoria, sa-i trimita dupa gratii, acolo unde le este locul unor astfel de indivizi!

Toate donațiile sunt menționate în declarațiile de avere ca sursă de venit pentru cei care au obligația de a le întocmi. Și, conform declarației de avere din 2021, judecătorul Ion Constantin Bogdan a primit de la mama sa, „modesta” sumă de 97.652 euro. Frumoase gesturi făcute de părinți!

Judecători plini de bani la Tribunalul Argeş

Chiar dacă este o instanţă inferioară Curţii de Apel, nu înseamnă că judecătorii Tribunalului Argeş nu au bani să treacă strada… Mai mult decât atât, cele mai multe scandaluri de corupţie din Justiţia argeşeană au apărut avându-i în prim-plan chiar pe judecători ai Tribunalului argeşean. Totodată, unii dintre aceşti judecători au ţinut mult timp subiectul de prima pagină al ziarelor locale - nota argesplus.ro in urma cu cativa ani.

Gheorghe Tomescu, preşedintele Tribunalului Argeş, de la acea vreme, avea patru terenuri intravilane, unul în Mălureni şi trei în Piteşti. Ca mulţi alţi colegi, şi el are trei case, din care una în Piteşti şi două în Mălureni. Din activitatea de magistrat câştigă aproape un miliard de lei vechi anual, venitul familiei fiind completat de cei aproximativ 200 de milioane de lei ai soţiei, din activitatea de medic stomatolog.

Andreea Prunaru, vicepreşedintele Tribunalului Argeş, deţine două suprafeţe de teren intravilan în comunele Cocu şi Căldăraru şi… trei case, din care un apartament în Piteşti. Are două maşini, un Renault şi un Opel, şi două conturi de economii, în valoare totală de aproximativ 700 de milioane de lei vechi. Din activitatea de magistrat câştigă aproape 850 de milioane de lei anual, la care se mai adaugă şi salariul soţului, de 240 de milioane de lei anual.

Valerica Vârtopeanu, preşedintele Secţiei Penale a Tribunalului Argeş, deţine un teren intravilan în Prundu, un apartament şi o casă în Piteşti. Posedă două autoturisme, un Hyunday şi un Volkswagen, cumpărate în anul 2008. Are un credit bancar de 63.000 de euro, scadent în anul 2032, şi nu are conturi de economii. Câştigă din activitatea de magistrat puţin peste 800 de milioane de lei vechi. Veniturile familiei sunt completate de salariul soţului, comisar OPC Argeş, care câştigă aproximativ 200 de milioane pe an. Valeria Vârtoperanu a fost, cu ceva vreme în urmă, alături de judecătoarea Irina Lazăr şi alţi magistraţi, artizanul unui puci prin care preşedinta Tribunalului Argeş de la acea vreme, Floriniţa Ciorăscu a fost îndepărtată din funcţia de conducere. Grupul de juedecători constituit în vederea demiterii preşedintelui de atunci s-a folosit de un individ pe numele său Florin Alexandrescu. Acesta a fost trimis la CSM cu reclamaţii şi acuze ireale la adresa Floriniţei Ciorăscu. După aceste manevre, la care a participat din plin judecătoarea Vârtopeanu, Floriniţa Ciorăscu a fost schimbată, iar la Tribunalul Argeş s-au instalat puciştii, care, ulterior, au făcut doar ceea ce au vrut domniile lor. Judecătoarea Vârtopeanu a mai fost persiflată în presa locală pentru că, atunci când, dintr-o mare nefericire, fiul acesteia a a decedat, mama sa a montat în cavoul dispărutului o instalaţie de aer condiţionat, fapt ce a oripilat comunitatea.

Judecătoarea Irina Lazăr a apărut de mai multe ori în presa locală şi naţională, în articole legate de decizia controversată de a-l judeca pe Constantin Nicolescu în stare de libertate. De altfel, aceasta este cunoscută în Piteşti ca fiind o apropiată a cercurilor pesediste. Declaraţia ei de avere nu spune foarte multe, dar o reproducem aşa cum a fost ea semnată în urmă cu câteva luni. Astfel, Irina Lazăr deţine un teren intravilan în Piteşti, cu suprafaţa de 1.500 de metri pătraţi. Locuieşte într-o vilă cu suprafaţa de 323 metri pătraţi. Declară că nu are conturi bancare, nici maşină, însă este datoare la două bănci cu suma de 950 de milioane de lei vechi. Câştigă anual peste un miliard de lei ca judecător, la care se adaugă încă 400 de milioane ca şi cadru universitar la Facultatea de Drept. Soţul său completează venitul familiei cu 150 de milioane de lei pe an, bani de buzunar faţă de cât ia judecătoarea.

Judecatoarea Mihaela Badea de la Tribunalul Arges a fost trimisa in judecata disciplinara de Inspectia Judiciara

Inspectia Judiciara o acuza pe judecatoarea Mihaela Badea de la Tribunalul Arges de comiterea abaterii disciplinare prevazute de art. 271 lit. s) teza I din Legea 303/2022 privind statutul judecatorilor, abatere constand in "exercitarea functiei cu rea-credinta". Mai exact, Inspectia sustine ca Badea ar fi preluat cu copy-paste argumentele partilor, fara a face vreo analiza a acestora si fara sa arate motivele care au determinat-o sa pronunte solutia. Iar totul s-ar fi intamplat in 77 de hotarari dispuse in contencios administrativ si fiscal - arata luju.ro

Prezentam comunicatul Inspectiei Judiciare:

“Actiune disciplinara BADEA MIHAELA, judecator in cadrul Tribunalului Arges pentru nerespectarea art. 271 lit.s) teza I din Legea nr. 303/2022 (in reglementarea anterioara art.99 lit.t) teza I din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor), vizand faptele doamnei judecator Badea Mihaela din cadrul Tribunalului Arges, constand in redactarea a 77 hotarari pronuntate in materie contenciosului administrativ si fiscal, prin preluarea copy-paste a argumentelor partilor, fara a analiza in niciun fel sustinerile acestora si fara a arata propriile motive care au determinat adoptarea solutiei”.