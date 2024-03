Candidatul AUR la Primaria Ramnicu Valcea, Vicentiu Mocanu, dezminte CATEGORIC zvonurile MINCINOASE: „Nu am nicio intelegere cu alt partid politic! Nu fac blat cu PSD!”

duminică, 10 martie 2024

Candidatul AUR la Primaria Ramnicu Valcea, Vicentiu Mocanu, dezminte CATEGORIC zvonurile MINCINOASE lansate de adversarii politici, ca ar avea vreo intelegere cu alt candidat sau partid politic, iar candidatura sa ar fi parte a unui blat cu PSD!

„Dezmint categoric aceste zvonuri mincinoase, lansate de adversarii politici disperati, care vad in ascensiunea AUR la Ramnicu Valcea un pericol pentru grupurile de interese de tip mafiot care au pus stapanire pe oras! Nu am nicio intelegere cu vreun alt candidat si nici cu alt partid! Singura intelegere posibila ar fi ca EU SA FIU CANDIDAT UNIC AL OPOZITIEI LOCALE si toate celelalte partide din opozitia locala sa ma sustina! Sunt foarte IMPLICAT, hotarat si determinat sa CASTIG, in lupta electorala, functia de primar al municipiului Ramnicu Valcea si voi depune toate eforturile, impreuna cu ECHIPA mea, pentru a-mi atinge scopul, in BENEFICIUL RAMNICENILOR! Oamenii de business trebuie să se implice activ in politică pentru a lua parte la schimbarea dorită, în loc să stea pe margine și să nu ia atitudine. Am pornit de jos, fără să mă dau în lături de la munca sau fără să dau din coate în stânga și în dreapta. Am construit un drum până unde sunt acum prin muncă asiduă și determinare. Cunosc drumul și pe parcursul lui am fost implicat în numeroase activități de responsabilitate socială. Am înțeles ce își doresc de la primar tinerii la început de drum, mamele pentru viitorul copiilor lor, angajații statutului și cei de la firmele private, medicii, profesorii, sportivii și mulți alții”