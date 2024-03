Acuze grave la adresa unei educatoare de la Grădinița cu Program Prelungit Ostroveni din Ramnicu Valcea – jigniri și pedepse fizice împotriva celor mici

Mai mulți părinți ce au copiii înscriși la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6 din Ostroveni au semnat o petiție către conducerea instituției de învățământ. Aceștia acuză comportamentul unei învățătoare la adresa celor mici. Cadrul didactic este acuzat că îi jignește pe copii și că ajunge chiar la pedepse fizice. Iată cum sună petiția:

„Subsemnata Georgescu Ana-Maria, în calitate de Președinte a Grupei Mari din cadrul Gradiniței cu Program Prelungit Nr. 6 – Ostroveni – doamne educatoare Valeria Nicoleta, Berbecel Mincea și Lorena Manea, totodată și părinte al lui Georgescu Maya Nicolle și următorii părinți:

– Bojin Diana – copil Bojin Eduard

– Deaconesi Geanina – copil Deaconesi Filip

– Deaconu Florentina – copil Deaconu Luciana

– Horel Alexandra Vasilica – copil Bănescu-Marcu Vladimir Ionuț

– Topârcean Mihaela – copil Topârcean Ariana

– Stănișor Alina – copil Stănișor Mihai

Mai sunt doi părinți care nu vor să se expună deoarece cred că cei mici vor avea de suferit, dar mai mult de atât nu cred că se poate. Vrem să vă aducem la cunoștință următoarele aspecte cu privire la cadrul didactic, doamna Valeria Nicoleta Berbecel Mincea, cum ar fi: limbaj neadecvat – abuz fizic și verbal – intimidare – pedepse asupra copiilor, etc. În perioada 11.09.2023-12.12.2023, am aflat anumite lucruri cu privire la comportamentul doamnei Valeria Nicoleta Berbecel Mincea față de copiii noștri, cum ar fi: jigniri (‘’nesimtiții pământului, tăceți dracu din gură‘’, etc), pedepsiri la colțul clasei cu mâinile sus timp de 10 minute, sună părinții în privat sau trimitea mesaje cum că copilul dumneavoastră vorbește prea mult și nu doarme, că se joacă și nu se bagă la somn, etc. Cunoscând aceste aspect am propus părinților și doamnelor învățătoare, în data de 14.12.2023, ca după sărbători să organizăm o ședință cu părinții. În următoarea zi, doamna Valeria Nicoleta Berbecel Mincea a început să dea telefoane și să întrebe părinții dacă știu ceva de această ședință.

Eu am fost sunată de către dânsa în jurul orei 12.50 și am fost întrebată cine a fost cu ideea de ședință, că niciun părinte nu știe nimic, că noi nu avem voie să propunem o ședință, că dânsa trebuie să vadă ce timp are, să stabilească împreună cu colega dânsei când ar putea programa o ședință. Nu am vrut să se creeze o dispută și i-am transmis că trebuie să discutăm niște aspecte față în față și nu prin telefon, deoarece de la începutul anului școlar nu am mai avut nicio ședință și s-au aflat anumite lucruri. La câteva ore distanță (probabil era frământată de ceea ce se întâmpla) a pus pe grupul de Facebook că luni 18.12.2023 la ora 8.20 să facem o ședință. Ne-am prezentat în jur de 13 părinți din cei 16/17 câți eram în clasă la acel moment. Momentan, mai suntem 15. Și au început discuțiile. I-am adus la cunoștință ceea ce știm, a negat că a jignit copiii, însă a spus ca de ce sunt eu afectată, ca pe fiica mea, Maya Nicolle Georgesccu, nu a pedepsit-o niciodată, nu a pus-o la colț cu mâinile sus timp de 10 minute, a pus alții copii și că ce mi se pare mie anormal în această pedeapsă.