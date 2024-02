Vicentiu Mocanu (VEROTHERM) a primit o diploma de onoare de la Asociația "Copii fără copilarie" din Ramnicu Valcea

Asociația "Copii fără copilarie" din Ramnicu Valcea, prin presedintele Sonia Iorga, i-a acordat o diploma de onoare omului de afaceri Vicentiu Mocanu (VEROTHERM) pentru sprijin si implicare in activitatile caritabile ale asociatiei.

"Ii acordam o diploma de onoare domnului Vicentiu Mocanu care a fost mereu alaturi de asociatie, de cate ori l-am sunat niciodata nu a spus nu. Multumim, cu recunostinta!" - a spus cu acest prilej Sonia Iorga.

Asociația ”Copii fără copilărie din județul Vâlcea” cu sediul in Rm.Vâlcea, str. Crinilor nr. 5, bl. R14, sc. B, et.4, ap. 18, este o organizație non-profit cu personalitate juridică dobândită prin Încheierea civilă nr. 4785/11.11.2020, pronunțată de Judecătoria Rm.Vâlcea în dosarul nr. 10565/288/2020, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la Grefa Judecătoriei Rm. Vâlcea, cu numărul 20/A/I/2020 și având nr.1/16.12.2020 în Registrul entităților/unităților de cult, cod fiscal 43414480, reprezentată prin Iorga Sonia, în calitate de Preşedinte.

Cu toate acestea, geneza acestei asociații este mult mai veche, activitățile desfășurându-se de mai mult timp, inițiator fiind Eusebiu Predonescu. Misiunea noastră este de a acorda, prin activități de caritate, sprijin real și consistent tuturor copiilor aflați în dificultate socială, cu scopul de a le deschide oportunități pentru o viață normală și a le reda bucuria copilăriei. Creăm, împreună, o lume mai bună, cu copii ce nu trăiesc în lipsuri, sărăcie, suferință sau lipsiți de instruire, ci care se bucură de copilărie și se transformă în adulți responsabili și valorosi evoluției întregii societăți.

Activitatea asociației este, astfel, extrem de diversă, însă toate acțiunile desfășurate vizează, în permanență, sprijinirea și ajutorarea copiilor și a familiilor acestora în vederea creșterii nivelului de trai și a nivelului de educație. Principala sursă de autofinanțare o reprezintă valorificarea deșeurilor reciclabile pe care voluntarii asociației le colectează de la persoane fizice sau juridice de pe raza județului Vâlcea. Colectam si reciclam selectiv tone de carton, maculatura, pet color si incolor, tabla, fier vechi, doze de aluminiu, folie, HDPE, electonice, electrocasnice si electrice defecte, becuri, baterii, ulei ars, ladite PP, polistiren. Asociația ”Copii fără copilărie din judeţul Vâlcea” are, așadar, parteneri și colaboratori cu notorietate în această activitate – școli, parohii, agenți comerciali, întreprinderi sociale, autorități- dar a organizat și acțiuni de ecologizare a râului Olt (urmărind, în dublă ipostază, protejarea mediului și sporirea veniturilor dintr-o sursă actualmente nevalorificată).

Sunt peste 3 ani de când, o ”mână” de oameni devotați și neobosiți, construiește case și salvează sufletele rătăcite ale copiilor fără copilărie din județul Vâlcea prin reciclarea selectivă a deșeurilor. Asociația ”Copii fără copilărie din judeţul Vâlcea” nu s-a limitat si nu o va face niciodată doar la a spori spiritul civic în sânul comunității, la a ecologiza zone întregi de natură, la a iniția tineri voluntari în reciclarea selectivă, ci punctul nostru final va fi mereu transformarea acestor resurse în surse de ajutor financiar în folosul copiilor bolnavi și săraci. Drumul nu a fost mereu ușor, am depășit piedici, obstacole, rea-intenție, neîncredere, pentru a putea sprijini în continuare cei peste 1000 de copii aflați în evidențele noastre în lupta continuă cu sărăcia, foamea, bolile și marginalizarea. Comunitatea de sprijin am construit-o noi, am educat-o, am informat-o, dând mereu dovadă de transparență și deschidere, astfel încât acum ne bucurăm de încredere, de inițiativă și de sprijin constant prin colectarea selectivă a deșeurilor din majoritatea localităților din județ și valorificarea acestora întotdeauna în folosul copiilor.

Fizic, toată acțiunea de reciclare selectivă care constă în selectare deșeuri, cântărire, ambalare în saci și manipulare se desfășoară în locația noastră, aflată în Rm. Vâlcea, str. Depozitelor, nr. 11. Ne-am început activitatea într-un garaj, apoi am continuat într-o fostă ghenă de gunoi, iar ulterior, datorită cantității mari de reciclabile adunate, ne-am mutat în incinta fostului Liceu Chimic din municipiu. Din cauza problemelor administrative am fost evacuați din această ultimă locație și ne-am relocat în Piața Simian, într-un spațiu închiriat. Deoarece Piața Simian este poziționată central, nu am putut continua activitatea aici, mutându-ne într-un alt spațiu închiriat din Splaiul Independenței unde am stat 3 zile. În prezent ne desfășurăm activitatea la periferia orașului, la adresa sus menționată, tot într-o hală închiriată.

Printre campaniile de avengură derulate anual de către Asociația „Copii fără copilărie din județul Vâlcea” se numără: „Învierea Domnului în casele copiilor fără copilărie” (distribuirea de pachete cu alimente, îmbrăcăminte și incălțăminte celor peste 1000 de copii aflați în evidențele noastre); „Mărțișorul trist” (s-a adresat copiilor orfani de mamă sau părăsiți de aceasta și crescuți doar de tată sau de un alt membru al familiei); „Am doar o mamă și o iubesc!” (s-a adresat copiilor crescuți doar de mamă); „Ghiozdănelul vesel” (ghiozdane echipate și rechizite absolut necesare înainte de începerea anului școlar); „Cămara fermecată” (donații ce au constat în borcane cu diverse conserve, comporturi, gemuri etc.); „Dăruiește bucurie unui copil fără copilărie”( campanie desfășurată cu ocazia sărbătorilor de iarnă ce a constat în distribuirea de alimente specifice, îmbrăcăminte, încălțăminte și alte obiecte în funcție de necesitățile identificate – inclusiv shoesbox). Pe lângă aceste campanii desfășurate anual, care vizează toți beneficiarii aflați în evidențele noastre, asociația sprijină frecvent și cazuri particulare. În activitatea asociației, se regăsește sprijinirea copiilor săraci pentru continuarea studiilor, plata taxelor de școlarizare, internet, cheltuieli cu naveta la școală. De asemenea, asociația s-a implicat masiv în construirea, renovarea și dotarea unor locuințe ale unor copii, locuințe care fie nu existau până în acel moment, fie fuseseră distruse ca urmare a unor evenimente nefericite (incendii)- în com. Perișani, com. Păușești-Măglași, Căzănești și Bolovanu. Până în prezent, au fost construite case pentru copii săraci din Șirineasa, Racovița, Lăpușata, Jiblea, Milcoiu, s-a achiziționat o casă la Ocnele Mari pentru o familie cu 6 copii care locuiau într-o rulotă și una în Glăvile, pentru o fetiță abandonată de mamă, iar exemplele în acest sens nu se opresc aici. Totodată, cazurile medicale au reprezentat întotdeauna o prioritate, printre acestea amintind de 3 copii: Daniela, o fetiță născută oarbă (sprijinită financiar cu suma de peste 15.000 lei pentru implant de cristalin la ambii ochi), Leo (sprijinit de către asociație cu suma de 8.000 lei pentru intervenția chirurgicală pe cord) și Marta (sprijinită de către asociație cu suma de 8.000 lei pentru intervenția chirurgicală pe cord). Cazurile de copii bolnavi au continuat sa apara (Daria – cancer de pancreas (154,091,24 lei si 2,736 euro), Antonie de la Dragasani (5,300 lei), Raluca – nascuta fara canale auditive (2,225,44 lei) Ana Maria – scolioza (are nevoie de 78,300 lei pentru alungirea Dual Growing Rod si servicii implant – proceduri care se pot realiza la Spitalul Monza Bucuresti).

Menționăm că aceasta reprezintă o scurtă radiografiere a activității Asociației „Copii fără copilărie din județul Vâlcea” cu care ne mândrim. Din dorința de a ne extinde și de a sprijini și alte cazuri sociale presante din județul Vâlcea, avem nevoie de ajutor din partea unor titani cum este Salvați Copiii România, un adevărat model de perseverență și de autodepășire. Ne dorim să învățăm de la cei mai buni și, dacă povestea noastră v-a stârnit interesul, ne-am bucura să vă alăturați, în orice manieră posibilă, efoturilor noastre de zi cu zi. Așadar, dacă doriți să ne cunoaștem și chiar să colaborăm, vă stăm la dispoziție prin orice mijloc de comunicare.

Vă mulțumim în numele a peste 1000 de copii săraci și bolnavi din județul Vâlcea!

Asociația „Copii fără copilărie din județul Vâlcea”

Președinte,

Iorga Sonia

https://copiifaracopilarievalcea.ro/