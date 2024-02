Trei vâlceni au scăpat cu închisoare cu suspendare, după ce au făcut înțelegeri cu procurorii DNA

duminică, 4 februarie 2024

Prin sentința penală nr. 224 din 16.11.2023, definitivă prin neapelare la data de 04.12.2023, Tribunalul Vâlcea a admis acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Direcția Națională Anticorupție - Serviciul teritorial Pitești cu inculpata B.M.D. și o condamnă pe aceasta la o pedeapsă de un an și 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de un an de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene. Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei Băbeni sau în cadrul Consiliului Local Băbeni, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. Lasă nesoluționată acțiunea civilă. Obligă inculpata la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Acordul de recunoaștere a vinovăției și dosarul aferent a fost înaintat în instanță de către Direcția Națională Anticorupție - Serviciul teritorial Pitești în data de 13 iunie 2023.

Prin sentința penală nr. 226 din 16.11.2023, definitivă prin neapelare la data de 04.12.2023, Tribunalul Vâlcea a admis acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Direcția Națională Anticorupție - Serviciul teritorial Pitești cu inculpata C.M.A. și o condamnă pe aceasta la o pedeapsă de un an și 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de un an de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene. Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei sau în cadrul Consiliului Local din localitatea în care locuiește, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. Lasă nesoluționată acțiunea civilă. Obligă inculpata la plata sumei de 950 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Acordul de recunoaștere a vinovăției și dosarul aferent a fost înaintat în instanță de către Direcția Națională Anticorupție - Serviciul teritorial Pitești în data de 26 iunie 2023.

Prin sentința penală nr. 225 din 16.11.2023, definitivă prin neapelare la data de 04.12.2023, Tribunalul Vâlcea a admis acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Direcția Națională Anticorupție - Serviciul teritorial Pitești cu inculpata D.M.A. și o condamnă pe aceasta la o pedeapsă de un an și 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de un an de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene. Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei sau Consiliului Local, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. Lasă nesoluționată acțiunea civilă. Obligă inculpata la plata sumei de 765 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Acordul de recunoaștere a vinovăției și dosarul aferent a fost înaintat în instanță de către Direcția Națională Anticorupție - Serviciul teritorial Pitești în data de 07 iunie 2023.