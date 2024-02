Ultimele stiri

Bineinteles ca ne-am bucurat cand am aflat ca o firma din judetul Valcea va accesa un astfel de proiect important, care va crea locuri de munca si va genera taxe si impozite la bugetul local, dar si la cel judetean. Am fost, insa, realmente socati cand am constatat ca Infra Expert SRL este o societate destul de dubioasa, cu cifra de afaceri infima 34.960 lei in 2022, cu 3 angajati, infiintata in anul 2022 de un tanar inginer din Republica Moldova, Andrei Voinovan (actionar cu 60 de procente), caruia i s-au alaturat la sfarsitul anului - alti doi asociati Vargatiuc Adriana Alina si Voinea Ionel (cate 20 de procente fiecare). Intrebarea fireasca este: cum de a putut accesa un proiect in valoare de 39 MILIOANE EURO o astfel de societate comerciala? Prin ce minune? Si am aflat - cheia care ne-a deschis investigatia a fost numele Vargatiuc Adriana Alina, fosta inginera angajata la societatea Rotary Constructii SRL, firma aflata in insolventa, care i-a apartinut lui Mihai Leonard Rotaru, unul dintre miliardarii României și sponsor al PSD, cel care se afla, de fapt, in spatele Infra Expert SRL de la Valcea! Si uite asa se duc zecile de milioane de euro - fonduri europene spre firmele sponsorilor PSD! Ziarul de Valcea solicita institutiilor abilitate sa verifice aceasta afacere!

Compania lui Mihai Leonard Rotaru, unul dintre miliardarii României și sponsor al PSD, construieste rețeaua de gaze în orașul Murfatlar și satul Siminoc Primăria Murfatlar a atribuit și contractul pentru servicii de proiectare și execuție lucrări de proiectare și execuție pentru înființarea rețea de distribuție de gaze naturale în în orașul Murfatlar și satul Siminoc.

În 2017 compania se afla în lista celor 384 de companii cu acţiuni la purtător din România data publicității de platforma " România Curată "

În prezent, acționar majoritar este Leonard Mihai Rotaru iar Alina Adriana Vargatiuc deține 25% din acțiuni

Cu toate acestea, presa centrală a scris despre faptul că societatea ar fi participat la mai multe lucrări în calitate de terț susținător și a făcut afaceri cu primării de sector dar și cu Primăria Capitalei

În 2020, acționarul majoritar Mihai Leonard Rotaru, a împrumutat PSD cu 445.000 de lei, informația fiind publicată de formațiunea politică în Monitorul Oficial, în aprilie 2021 - a scris ziuaconstanta.ro Primăria Murfatlar a primit în luna mai 2022 acordul de la Agenția pentru Protecția Mediului pentru înființare distribuție gaze în orașul Murfatlar și satul Siminoc.

Valoarea totală a achiziției (fără TVA) este de 45.060.034 lei pe care compania din Buzău îi va împărți cu subcontractorii: Nord Gaz, Aqua Technology Design și Otto Gas & Services SRL.

Asocierea are de proiectat și executat rețea de distribuție (Murfatlar Est, Murfatlar Vest și Siminoc) de aproximativ 69,219 km, statie de reglare – măsurare – predare cu o capacitate de aproximativ 6.500 Nmc/h în oraș Murfatlar zona Vest și satul Siminoc, cu odorizare, încălzire și sistem de preluare și prelucrare a datelor transmise prin fibra optică,

Potrivit www.confidas.ro , acționari majoritar este Leonard Mihai Rotaru iar Alina Adriana Vargatiuc deține 25% din acțiuni. Administrator este ML Strategy Consulting SRL iar auditor CIPL Expert Audit SRL. Administratorul mai este asociat în Imo Medical Center SRL și Rotary Construcții Antiaeriană SRL, ambele cu sediul în Capitală.

Bedamiro Holding Parcări Construct SA a declarat trei puncta de lucru în București, din care doar unul este permanent.

Compania a încheiat doar 2 contracte de achiziții publice în valoare totală de 22.803.284,30 lei și vizau eficientizarea energetică la o grădiniță din Ploiești și un contract de lucrări rămase de executat pentru clădire nouă la școala Ion IC Brătianu din Sector 5, București. Cu toate acestea, presa centrală a scris despre faptul că societatea ar fi participat ca terț susținător al Seven Hills Constructions SRL București la proiectul de ”Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman” în valoare de peste un milion de euro, bani europeni, de la bugetul național și județean.

Revenind la Seven Hills Constructions SRL, trebuie spus că între această firmă și terțul susținător – Bedamiro Construct din Buzău există o legătură.

Astfel, publicația buletin.de dezvăluia, în decembrie 2019, că Primăria Sectorului 1 a vrut să cumpere de la Bedamiro Holding Parcări Construct SA 25 de imobile pentru a le transforma în locuințe sociale. Terenul pe care a construit Bedamiro Holding Parcări Construct SA fusese cumpărat de la Rotary Construcții SRL, firmă aflată în insolvență, unde Rotaru este asociat.

Bedamino Holding Parcări Construct SA și Mihai Leonard Rotaru sunt acționariil firmei Raniva Construct, firmă administrată în prezent de Andrei Oprea Bogdan. Aceasta nu este singura firmă la care buzoianul Mihai Leonard Rotaru este acționar. El mai are în portofoliu și alte societăți, respectiv Rotary Construcții Mentenanța SA, Green House Development SRL, Village Development SRL, Imob Invest Company SRL, M&L Strategy Consulting SRL, Sky Garden Development SA, Raniva Construct SA, SmurtGreen Construcții SRL, Rotary Construcții SRL, CCI Consulting Construcții International SRL, Serv Construct PLUS SRL.

Tot presa centrală notează faptul că, cu mai puțin de două săptămâni înainte de alegerile locale din 27 septembrie 2020, Primăria Generală condusă de Gabriela Firea a atribuit mai multe contracte pentru anveloparea unor blocuri din Sectorul 6.

Printre firmele câștigătoare s-a numărat Rotary Construcții SRL București, societate care, în iunie 2020, intrase deja voluntar în stare de insolvență.

Rotary Construcții a primit patru loturi, în valoare totală de 29,08 milioane lei, fără TVA.

flux24.ro publicase un articol în care se scria despre faptul că Mihai Leonard Rotaru fusese fotografiat la o terasă din Mamaia alături de primarul PSD în funcție al Sectorului 5 de la acea vreme, Daniel Florea, aceasta după ce Rotary Construcții semnase un contract pentru anveloparea mai multor blocuri din acest sector. Tot Rotaru este reprezentantul legal al firmei Marjaleena Corporation, un offshore din Seychelles, nordul insulei Madagascar.

Foto: fostul primar PSD al Sectorului 5, Daniel Florea, alături de patronul Rotary Construcții, Mihai Leonard Rotaru; Sursa: libertatea.ro Contracte au fost reziliate pe 12 martie 2021, în mandatul noului primar general, Nicușor Dan.

De asemenea, tot presa central a scris despre faptul că în 2007, Ministerul Apărării Naționale intra într-un parteneriat public-privat cu una dintre cele mai vechi firme de construcții din România postcomunistă,

Rotary Construcții a lui Mihai Leonard Rotaru, precum și cu Isorast Technology a lui Dima Dumitrache, pentru construirea unui ansamblu rezidențial de aproape 2.000 de locuințe situat pe strada Antiaeriană din București, destinat cadrelor militare și finanțat de BCR.Special pentru acest proiect, cei doi au înființat societatea Isorast Technology – Rotary SRL, pe care o controlau în proporții egale, prin firmele menționate mai sus, fiind totodată și administratori, scrie www.profit.ro .În 2016, după 9 ani de la demararea proiectului banca le cerea lui Rotaru și Dumitrache să plătească din buzunarul propriu datoriile Isorast Technology – Rotary SRL, în insolvență din 2013, iar Direcția Antifraudă a ANAF se afla de peste un an în control la dezvoltatorul complexului rezidențial Antiaeriană, proiect nefinalizat până în prezent. Controversa Aeroporturilor: Câștigătorul Secretizat și Sponsorul PSD Contractul de 27 de milioane de lei pe care conducerea de la Compania de Aeroporturi București l-a secretizat se referă la întreținere permanentă a clădirilor deținute de instituție. Deși valoarea este uriașă, la licitație s-a solicitat de la câștigător asigurarea a numai patru muncitori calificați și a unui manager de proiect care să schimbe faianța căzută sau să înlocuiască geamurile stricate în cele două aeroporturi. Conducerea Companiei a dorit să păstreze secret numele câștigătorului. Cu toate acestea am aflat că cele 27 de milioane de lei se duc spre Mihai Leonard Rotaru, un important sponsor al PSD. Bedamiro Holding Parcari Construct este liderul asocierii care a semnat în secret contractul cu firma de stat. Până în 2017 compania s-a aflat pe lista celor 380 de societăți comerciale anonime care aveau acțiuni la purtător. După scandalul legat de Livu Dragnea și controversata companie Tel Drum, astfel de situații nu mai sunt posibile. Acum 25 de procente din părțile sociale sunt deținute de Adriana Vargatiuc, iar restul de 75% se află în proprietatea lui Mihai Leonard Rotaru care în 2020 a susținut campania PSD cu aproape o jumătate de milion de lei. Conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București nu a reușit să ne explice motivele pentru care a ales să secretizeze câștigătorul contractului, dar în momentul în care am aflat numele lui aceste motive au devenit evidente. (https://www.youtube.com/watch?v=pc7ltlaCM3I) Mai cititi pe tema despre legaturile PSD cu controversatul afacerist Rotaru: https://gazetadecluj.ro/premierul-ciolacu-inhamat-la-o-troica-de-27-milioane-de-euro/ Tiberiu Pirnau PRECIZĂRI: Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal. Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.