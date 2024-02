Mesaj de DISPERARE al unei eleve din Valcea. Cititi ce le-a facut - ei si colegilor, profesorul de matematica, Vasile Gorgotă, de la Colegiul Lahovari

sâmbătă, 10 februarie 2024

Meditațiile cu elevii de la clasă sunt interzise și reprezintă abateri disciplinare pentru cadrele didactice, potrivit Legii învățământului preuniversitar. Cu toate acestea, foarte mulți profesori încalcă cu nonșalanță legea! Unul dintre acestia este Vasile Gorgotă, profesor de matematica la Colegiul National Alexandru Lahovari din Ramnicu Valcea. Este de notorietate ca Gorgota face meditatii, pe banda rulanta, cu elevii de la clasele unde profeseaza. Gorgota a facut o adevarata afacere din aceste meditatii, la fel ca presedintele Sapte Case Iohannis, construindu-si o vila impunatoare in zona Morilor din Ramnicu Valcea, detinand si multe alte proprietati. Inspectorii ANAF s-ar cruci de averea nejustificata a lui Gorgota! Pentru a-i determina pe elevi sa vina la meditatii, Gorgota actioneaza perfid, notandu-i cu note de trei si patru pe foarte multi elevi, pe care-i considera prosti, asa cum ii caracterizeaza in mod direct, umilindu-i in fata colegilor. Asadar, Gorgota practica si aceasta forma de bullying! Elevii se transforma din prosti in destepti, imediat ce parintii accepta sa-si duca copiii la meditatiile private, pe bani grei!

Imediat dupa ARTICOLUL publicat de Ziarul de Valcea, in care semnalam DERAPAJELE grave ale profesorului Vasile Gorgotă,de la conduita morala si profesioanala, mai multi parinti si actuali, dar si fosti elevi ne-au scris din dorinta de a CONFIRMA cele scrise de noi. De altfel, la Inspectoratul Scolar Valcea, dar si la Colegiul Alexandru Lahovari din Ramnicu Valcea, au fost depuse mai multe sesizari in legatura cu comportamentul profesorului Gorgotă. Din pacate, toate aceste sesizari au fost tratate superficial sau musamalizate, in stilul romanesc deja consacrat! La fel se va intampla si acum, doamna Issabella Cataraga, directoare a Colegiului Alexandru Lahovari?!

Din multitudinea de mesaje, l-am retinut pe cel al unei foste eleve, un adevarat semnal de alarma si, oarecum, disperare:

Domnul profesor NU ar trebui sa mai aiba dreptul la aceasta catedra, face asta de ani buni si acum s-a sesizat??

Eu l-am avut pe dansul la clasa si a lasat 3 colegi corigenti pe motivul: notele incep de la 8 (10 pt Dumnezeu, 9 pt profesori) 8 cei care fac meditatii, restul...

Problema este si ca mediile mici pe care domnul le ofera ne afecteaza si la admiterea la facultate( unde s-ar putea intra pe dosar, la anumite facultati din POLITEHNICA si, poate chiar cu bursa..)

PROBLEMA ESTE ca dansul venea in cls 12, cand aveam bacalaureat cu Dostoievski sa citeasca, in timp ce noi rezolvam singuri probleme din manual si singurul ajutor pe care il primeam era sa: NE REZOLVE O SINGURA PROBLEMA SI DUPA NE DADEA LIBER..

PROBLEMA ESTE ca se stie asta de prea mult timp si nu se face nimic.

Este pus pe motiv politic?

Cine este el sa ocupe locul altui profesor care poate ne invata ceva??

Ce se intampla cu educatia din Romania??

Se va schimba ceva vreodata??

De ce nu se rezolva doar cu plangeri, care au fost suficiente??

Trebuie filmat si inregistrat pt dovezi?

Sefa invatamantului valcean: Nu înțeleg de ce si-ar risca cineva cariera didactică!

Mihaela Andreianu, inspector sef Inspectoratul Scolar Valcea: Registrul pentru meditatii e constituit în scoli, la fel și persoana responsabila cu declarațiile de interese (acestea se depun pana la 31 decembrie). Profesorilor li s-au adus la cunostinta prevederile, inclusiv sanctiunile. Voi trimite pe cineva acolo, la Colegiul Alexandru Lahovari, sa verifice aspectele sesizate de presa. Eu am avut sedinte cu directorii, iar una dintre teme a fost chiar asta. Nu înțeleg de ce si-ar risca cineva cariera didactică! Asta e opinia mea, dacă sunt profesori care risca, știu ca acum sunt și sancțiuni. Și pana acum a fost prevederea cu interzicerea meditațiilor, dar doar în Codul etic și nu erau prevazute sancțiuni. Acum e în lege și sunt și sancțiuni și trebuie sa completeze și acele declarații de interese. Cred ca dacă vrei sa faci meditații, poți foarte bine sa le faci legal și cu elevi din alte clase sau scoli.

